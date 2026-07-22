La Roma presenta la nuova maglia 2026/27 firmata Adidas: torna lo Stemma della Tradizione

Il kit Home giallorosso unisce un’estetica moderna con un profondo rispetto per la storia.

Di
Luca Cosentini
Marketing
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(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al’indomani dei festeggiamenti per i 99 anni dalla fondazione della società, quest’oggi la Roma, insieme ad Adidas, ha presentato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27. La nuova maglia giallorossa per la questa annata è nata con l’intenzione di essere un inno alla “Virtus” romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue il club.

«Questo kit – come si legge nel comunicato ufficiale –, che fonde un’estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile passione giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024».

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L’ispirazione della maglia affonda le sue radici nella storia della Capitale, riprendendo le iconiche tonalità giallorosse che da sempre distinguono la Roma. Il rosso è accostato alle classiche finiture gialle, con linee pulite e decise che trasmettono un senso di orgoglio, mentre il girocollo è impreziosito dal messaggio sul retro “CON TUTTE LE NOSTRE FORZE”, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia.

Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di Adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d’aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita.

Il nuovo kit Home dell’AS Roma 2026/27 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 luglio 2026, presso i Roma Store e sullo store digitale giallorosso, nei punti vendita Adidas selezionati, sull’app Adidas e sul sito ufficiale del marchio tedesco.

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