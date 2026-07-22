Nessun advisor per la cessione della Samp: rischio contenzioso tra Tey e Manfredi

Nonostante le numerose indiscrezioni delle settimane scorse, la Sampdoria non è in vendita. Ai diversi soggetti che in questo periodo si sono detti interessati non è arrivata nessuna chiamata di ritorno. Una situazione che però agita e non poco i rapporti fra Joseph Tey, azionista di maggioranza del club, e l’ex socio e presidente blucerchiato Matteo Manfredi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, fra i due potrebbe ora scoppiare un contenzioso legale. Infatti, negli accordi fra le parti, che hanno sancito l’uscita definitiva della società da parte di Manfredi, era inclusa la nomina entro lo scorso 1° luglio di un advisor finanziario al quale affidare il compito di vendere il club, scremando i potenziali soggetti interessati. Al momento, ben oltre la scadenza, Tey non ha nominato alcun advisor per assolvere questo compito.