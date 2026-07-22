Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. L’indiscrezione è stata riportata dal New York Post, secondo cui il presidente statunitense avrebbe individuato nel numero uno della FIFA il profilo adatto a raccogliere l’eredità di António Guterres, il cui mandato terminerà alla fine del mese di dicembre di quest’anno. I rapporti tra Trump e Infantino si sono rafforzati negli ultimi anni e hanno raggiunto il loro culmine durante l’organizzazione del Mondiale negli Stati Uniti, concluso domenica con il successo della Spagna sull’Argentina. Secondo una fonte vicina al presidente americano, il dirigente italo-svizzero sarebbe «rispettato da tutti nel mondo» e avrebbe una particolare capacità di riunire soggetti con interessi differenti.

Non è chiaro se Infantino sia interessato all’incarico né fino a che punto Trump abbia già affrontato direttamente con lui l’argomento. L’eventuale candidatura dovrebbe ottenere prima il sostegno del Consiglio di sicurezza dell’ONU, dove i cinque membri permanenti dispongono del diritto di veto, e successivamente l’approvazione dell’Assemblea generale. La scelta romperebbe inoltre la consuetudine della rotazione geografica, che questa volta dovrebbe favorire un candidato proveniente dall’America Latina o dai Caraibi. Tra i principali nomi in corsa figurano l’ex presidentessa cilena Michelle Bachelet e il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’argentino Rafael Grossi. A sostenere l’ipotesi di questa nomina è anche Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump per le partnership globali e amico personale di Infantino: «Alle Nazioni Unite bisogna confrontarsi con 193 Stati membri. Nella FIFA ce ne sono più di 200 e il percorso di Gianni dimostra che sa come gestirli», ha spiegato il diplomatico italo-americano.