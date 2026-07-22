Spunta il nome del miliardario Jeff Bezos nella cordata che tratta una quota del Liverpool

Il miliardario statunitense Jeff Bezos potrebbe entrare nel capitale del Liverpool. Il fondatore di Amazon sarebbe stato contattato per entrare nel consorzio di investitori guidato da Amit Bhatia, già comproprietario del Queens Park Rangers e genero del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal, che ha avviato interlocuzioni con Fenway Sports Group per l’acquisto di una quota di minoranza del club inglese.

Secondo quanto riportato da Sky News, Bezos avrebbe già discusso la possibilità di partecipare all’operazione, anche se il suo coinvolgimento non è ancora certo. Il patrimonio dell’imprenditore statunitense, attivo anche attraverso Blue Origin e proprietario del Washington Post, viene stimato da Forbes in quasi 257 miliardi di dollari. Per Bezos non sarebbe il primo interesse verso una proprietà sportiva. In passato aveva esplorato possibili offerte per i Seattle Seahawks e i Washington Commanders, entrambe franchigie della NFL, senza però arrivare alla conclusione di un accordo.