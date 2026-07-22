Spunta il nome del miliardario Jeff Bezos nella cordata che tratta una quota del Liverpool

Il miliardario statunitense Jeff Bezos potrebbe entrare nel capitale del Liverpool. Il fondatore di Amazon sarebbe stato contattato per entrare nel consorzio di investitori guidato da Amit Bhatia, già comproprietario del Queens Park Rangers e genero del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal, che ha avviato interlocuzioni con Fenway Sports Group per l’acquisto di una quota di minoranza del club inglese.
Secondo quanto riportato da Sky News, Bezos avrebbe già discusso la possibilità di partecipare all’operazione, anche se il suo coinvolgimento non è ancora certo. Il patrimonio dell’imprenditore statunitense, attivo anche attraverso Blue Origin e proprietario del Washington Post, viene stimato da Forbes in quasi 257 miliardi di dollari. Per Bezos non sarebbe il primo interesse verso una proprietà sportiva. In passato aveva esplorato possibili offerte per i Seattle Seahawks e i Washington Commanders, entrambe franchigie della NFL, senza però arrivare alla conclusione di un accordo.
L’eventuale ingresso nel Liverpool rappresenterebbe comunque un’operazione di grande impatto, anche in un campionato sempre più permeato dai capitali statunitensi. Circa la metà dei club di Premier League è oggi controllata prevalentemente da investitori americani, mentre il Liverpool è già di proprietà di FSG, gruppo guidato da John Henry che acquistò la società nel 2010 per 300 milioni di sterline.
Il consorzio guidato da Bhatia, sostenuto dalla famiglia Mittal, avrebbe già incaricato alcuni advisor di lavorare a una possibile transazione. Secondo il Financial Times, l’operazione potrebbe attribuire al Liverpool una valutazione superiore ai 6 miliardi di dollari (oltre 5 miliardi di euro). La stessa FSG ha confermato l’interesse: «Un consorzio di investimento guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha manifestato interesse per un investimento strategico di minoranza nel Liverpool Football Club», ha spiegato un portavoce del gruppo.
L’operazione potrebbe ricalcare quella conclusa nel 2023 con Dynasty Equity, entrata nel capitale del Liverpool come investitore passivo attraverso un investimento vicino ai 200 milioni di dollari. Le risorse raccolte furono utilizzate soprattutto per ridurre il debito e finanziare spese in conto capitale, senza essere destinate direttamente al mercato dei trasferimenti.
Bhatia ha nel frattempo ceduto la propria partecipazione nel Queens Park Rangers a Ruben Gnanalingam, una mossa che avrebbe liberato il campo per il possibile ingresso nel Liverpool. Resta ora da capire se Bezos deciderà di affiancare il consorzio e trasformare i contatti iniziali in un investimento concreto.
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