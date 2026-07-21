Liverpool, una cordata sostenuta dai Mittal tratta una quota del club: valutazione oltre 5 miliardi

Un gruppo di investitori, guidati dall’imprenditore britannico-indiano Amit Bhatia, è in trattativa per acquisire una significativa quota di minoranza del Liverpool, controllato dal Fenway Sports Group, la holding di cui il fondo RedBird di Gerry Cardinale – proprietario del Milan – è no dei soci di minoranza. Secondo quanto riporta il Financial Times, l’operazione valuterebbe il club inglese oltre 6 miliardi di dollari (pari a oltre 5,2 miliardi di euro al cambio attuale).

L’operazione è sostenuta a livello finanziario dai Mittal, famiglia indiana attiva nel settore siderurgico. Il capostipite Lakshmi Mittal (di cui Amit Bhatia è il genero) è soprannominato “re dell’acciaio”, essendo proprietario del colosso siderurgico Arcelor Mittal. Il gruppo è da tempo al centro delle cronache italiane, visto che è stato proprietario dal 2018 al 2021 dell’ex Ilva di Taranto. E per la sua gestione, qualche mese fa i commissari chiamati a gestire la vicenda hanno avviato un’azione di responsabilità con una richiesta di risarcimento danni di 7 miliardi di euro proprio contro il gruppo franco-indiano.