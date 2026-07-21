Il Comune di Napoli dà il via libera al progetto per il Maradona: «Pronti a candidarci per EURO 2032»

«L’approvazione rappresenta l’esito di un articolato percorso istituzionale, iniziato con la consegna del Masterplan di riqualificazione coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità nell’aprile 2025, integrato dalle Delibere di Giunta Comunale per la rifunzionalizzazione del terzo anello e l’efficientamento energetico dell’impianto – prosegue la nota –. Un apporto decisivo è giunto dal Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 9 aprile 2026, volto al finanziamento e all’attuazione di un programma di interventi strategici per la città e per il suo principale impianto sportivo. Fondamentale anche il costante confronto operativo svolto tra luglio 2025 e giugno 2026 tra gli uffici tecnici del Comune, la FIGC e il Comitato Organizzatore di EURO 2032».

«Subito dopo l’invio della documentazione alla UEFA entro fine mese, il progetto verrà presentato dal sindaco Gaetano Manfredi, la Unità Organizzativa Autonoma Programmi specifici di riqualificazione proseguirà nelle attività tecniche previste per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi, garantendo la trasformazione dello Stadio Maradona in un impianto moderno, sostenibile e all’avanguardia per il calcio di livello internazionale», conclude il comunicato del Comune di Napoli.