Il Comune di Napoli dà il via libera al progetto per il Maradona: «Pronti a candidarci per EURO 2032»

Dal Comune di Napoli è arrivata oggi la comunicazione in merito alla conclusione, con esito positivo, della Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli “Interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona“.
«Il provvedimento, adottato con Determinazione Dirigenziale, sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto – si legge nella nota apparsa sul sito del Comune del capoluogo campano –. La conclusione positiva della Conferenza di Servizi consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che co-organizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia».
«L’approvazione rappresenta l’esito di un articolato percorso istituzionale, iniziato con la consegna del Masterplan di riqualificazione coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità nell’aprile 2025, integrato dalle Delibere di Giunta Comunale per la rifunzionalizzazione del terzo anello e l’efficientamento energetico dell’impianto – prosegue la nota –. Un apporto decisivo è giunto dal Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 9 aprile 2026, volto al finanziamento e all’attuazione di un programma di interventi strategici per la città e per il suo principale impianto sportivo. Fondamentale anche il costante confronto operativo svolto tra luglio 2025 e giugno 2026 tra gli uffici tecnici del Comune, la FIGC e il Comitato Organizzatore di EURO 2032».
«Subito dopo l’invio della documentazione alla UEFA entro fine mese, il progetto verrà presentato dal sindaco Gaetano Manfredi, la Unità Organizzativa Autonoma Programmi specifici di riqualificazione proseguirà nelle attività tecniche previste per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi, garantendo la trasformazione dello Stadio Maradona in un impianto moderno, sostenibile e all’avanguardia per il calcio di livello internazionale», conclude il comunicato del Comune di Napoli.
Questo il commento dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza: «Il Comune di Napoli rispetta in pieno il cronoprogramma ipotizzato. siamo pronti a mandare entro il 31 luglio a FIGC e UEFA il progetto approvato con la documentazione richiesta a tutte le sedi in competizione per ospitare EURO 2032. Il progetto è uno sforzo sinergico di ingegneria e architettura con un forte carattere identitario».