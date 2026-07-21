Il Tribunale respinge il ricorso di Varriale: valido il licenziamento per giusta causa da parte della Rai

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dal giornalista Enrico Varriale contro il provvedimento di licenziamento per giusta causa adottato dalla Rai. La decisione conferma quindi la cessazione del rapporto di lavoro tra il giornalista e il servizio pubblico radiotelevisivo. Come riportato dal sito dell’agenzia di stampa Adnkronos, con il rigetto del ricorso resta dunque valido il provvedimento disposto dall’azienda nei confronti dell’ex vicedirettore di Rai Sport.

Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe considerato infondate le argomentazioni avanzate dalla difesa di Varriale. In particolare, i legali del giornalista avevano sostenuto che il licenziamento potesse avere natura ritorsiva e fosse collegato al contenzioso già in corso con la Rai per un presunto demansionamento. Questa ricostruzione non avrebbe però trovato accoglimento in sede giudiziaria. Il giudice avrebbe escluso che il provvedimento aziendale fosse riconducibile alla precedente diatriba tra le parti, confermando così la legittimità del licenziamento per giusta causa.