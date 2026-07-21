La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel confronto legale tra Varriale e la Rai, iniziato dopo il ridimensionamento del ruolo professionale del giornalista all’interno dell’azienda. L’ex dirigente di Rai Sport aveva infatti contestato la gestione del proprio incarico, sostenendo di essere stato progressivamente privato delle funzioni precedentemente ricoperte.
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Il Tribunale respinge il ricorso di Varriale: valido il licenziamento per giusta causa da parte della Rai
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L’ex dirigente di Rai Sport aveva contestato la gestione del proprio incarico, sostenendo di essere stato progressivamente privato delle funzioni precedentemente ricoperte.