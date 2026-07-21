Il Tribunale respinge il ricorso di Varriale: valido il licenziamento per giusta causa da parte della Rai

L’ex dirigente di Rai Sport aveva contestato la gestione del proprio incarico, sostenendo di essere stato progressivamente privato delle funzioni precedentemente ricoperte.

Di
Redazione
Media
Onefootball
Varriale licenziamento Rai
Enrico Varriale (foto da video)

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dal giornalista Enrico Varriale contro il provvedimento di licenziamento per giusta causa adottato dalla Rai. La decisione conferma quindi la cessazione del rapporto di lavoro tra il giornalista e il servizio pubblico radiotelevisivo. Come riportato dal sito dell’agenzia di stampa Adnkronos, con il rigetto del ricorso resta dunque valido il provvedimento disposto dall’azienda nei confronti dell’ex vicedirettore di Rai Sport.

Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe considerato infondate le argomentazioni avanzate dalla difesa di Varriale. In particolare, i legali del giornalista avevano sostenuto che il licenziamento potesse avere natura ritorsiva e fosse collegato al contenzioso già in corso con la Rai per un presunto demansionamento. Questa ricostruzione non avrebbe però trovato accoglimento in sede giudiziaria. Il giudice avrebbe escluso che il provvedimento aziendale fosse riconducibile alla precedente diatriba tra le parti, confermando così la legittimità del licenziamento per giusta causa.

La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel confronto legale tra Varriale e la Rai, iniziato dopo il ridimensionamento del ruolo professionale del giornalista all’interno dell’azienda. L’ex dirigente di Rai Sport aveva infatti contestato la gestione del proprio incarico, sostenendo di essere stato progressivamente privato delle funzioni precedentemente ricoperte.

Con il pronunciamento del Tribunale, il licenziamento resta invece pienamente efficace. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulle motivazioni complete della sentenza né su un eventuale nuovo ricorso da parte del giornalista. Varriale ha ricoperto per anni ruoli di primo piano nell’informazione sportiva del servizio pubblico, fino a diventare vicedirettore di Rai Sport. Il rigetto dell’impugnazione chiude, almeno in questa fase, il contenzioso relativo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.