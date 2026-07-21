L'Arsenal rinnova con Emirates e vola nella classifica dei ricavi da sponsor di maglia. Italiane sempre più lontane

L’Arsenal, grazie al nuovo accordo valido fino al 2032 , passa dal garantirsi 50 milioni di sterline, comprendendo main sponsor e naming rights dello stadio – a cui si aggiungono altri 10 milioni per il kit di allenamento –, a 70 milioni garantiti (82,1 milioni di euro, al cambio attuale) più 15 milioni di bonus . Inoltre, si attende che il club annunci il nuovo accordo per capire se anche in questo prolungamento saranno compresi il kit di allenamento e i naming rights per lo stadio.

L’ Arsenal mette a frutto una stagione molto positiva, che ha riportato il titolo della Premier League ai Gunners dopo una lunga attesa di 22 anni, e sigla il rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Emirates ben due anni prima della scadenza originaria. La società londinese, come riporta The Times, ha raggiunto un nuovo accordo con la compagnia aerea di Dubai migliorando le condizioni economiche e rinsaldando ulteriormente un legame che va avanti dal 2006, da quando Emirates dà il proprio nome allo stadio che ospita la squadra di Mikel Arteta .

Cifre che permettono all’Arsenal di diventare la seconda società con il più remunerativo contratto di sponsorizzazione per il posto principale sulla propria maglia. Infatti, i Gunners scalano questa speciale graduatoria e superano in un colpo solo Barcellona (Spotify), Bayern Monaco (Deutsche Telekom), Manchester United (Snapdragon), Paris Saint-Germain (Qatar Airways) e Manchester City (Wtihad).

Arsenal rinnovo sponsor Emirates – Il confronto con la Serie A

Detto dei top 10 club europei per sponsor di maglia, spostandosi alla Serie A, nonostante contratti che comunque continuano a crescere – anche se a un ritmo molto meno elevato – il confronto restituisce un netto ed evidente divario e allontana le società italiane dalle big europee. A guidare la classifica in Serie A per il main sponsor più remunerativo è il Milan che, sempre da Emirates, dovrebbe percepire da questa stagione 35 milioni di euro di base fissa. Seguono Inter – 30 milioni da Betsson Sport – e Juventus, che dalla coppia Jeep-Visit Detroit percepisce una cifra compresa tra i 28 e i 30 milioni.

Di seguito, la top 10 dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2026/27 in Serie A (le cifre ufficiali saranno poi note dai bilanci dei club):

1 – Milan – Emirates: 35 milioni di euro a stagione

2 – Inter – Betsson Sport: 30 milioni di euro a stagione

3 – Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4 – Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5 – Napoli – MSC: 18 milioni di euro a stagione

5 – Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

7 – Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

8 – Lazio – Polymarket: 9 milioni di euro a stagione

9 – Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

10 – Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

Riguardo a questa classifica, va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina e del Sassuolo sono cosiddette parti correlate. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietaria del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.