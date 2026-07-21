La Roma è pronta al colpo Summerville: l'impatto a bilancio dell'operazione

Dopo aver visto sfumare l’affare Mason Greenwood, accasatosi ufficialmente al Fenerbahce nei giorni scorsi, Gian Piero Gasperini è vicino ad accogliere il rinforzo richiesto per il suo attacco. Infatti, in queste ore la Roma ha accelerato, con l’intenzione di chiudere, per l’arrivo di Crysencio Summervile del West Ham, club retrocesso dalla Premier League nella stagione 2025/26.
Le due società, dopo settimane di confronti e colloqui, sembrano aver trovato una quadra dal punto di vista economico. Invece, l’accordo fra la Roma e Summerville, classe 2001 olandese, è già stato definito negli scorsi giorni. I giallorossi ora vogliono chiudere al 100% l’affare per evitare l’inserimento di altri club, in special modo quello dell’Aston Villa, che sotto il punto di vista economico ha disponibilità maggiori, considerando anche gli oltre 130 milioni di euro appena incassati dal Chelsea per Morgan Rogers.
La Roma si è avvicinata molto alle richieste del West Ham, con gli inglesi che hanno fin da subito richiesto 45 milioni di sterline, al cambio attuale pari a 53 milioni. I giallorossi hanno inviato a Londra una offerta da 47 milioni di euro di parte fissa, a cui si possono aggiungere anche 4-5 milioni di bonus. Se dovesse arrivare la fumata bianca e queste cifre fossero confermate, Summerville diventerebbe l’acquisto più oneroso della storia della Roma superando i 42 milioni per Patrik Schick, i 40, più 2 di bonus, per Tammy Abraham e i 41 milioni per Arthem Dovbyk. Per quanto riguarda invece la parte contrattuale, con gli agenti di Summerville è stato definito un ingaggio di 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus.
Stipendio Summerville Roma – L’impatto dell’operazione sui conti
Ma quanto peserà l’eventuale acquisto di Summerville sul bilancio 2026/27 della Roma? Presupponendo che le cifre appena elencate vengano confermate e che il calciatore firmerà un contratto di cinque anni, per l’ammortamento relativo al cartellino, il club giallorosso dovrà sostenere una spesa annua di 9,4 milioni a stagione, calcolata unicamente sui 47 milioni di parte fissa.
A questa cifra va poi aggiunto l‘ingaggio lordo che sarebbe pari a 7,8 milioni di euro considerando un netto di 4 milioni. Complessivamente, il costo di Summerville ammonterebbe dunque a 17,2 milioni per quanto riguarda l’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2027.