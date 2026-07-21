La Roma è pronta al colpo Summerville: l'impatto a bilancio dell'operazione

Le due società, dopo settimane di confronti e colloqui, sembrano aver trovato una quadra dal punto di vista economico. Invece, l’accordo fra la Roma e Summerville, classe 2001 olandese, è già stato definito negli scorsi giorni. I giallorossi ora vogliono chiudere al 100% l’affare per evitare l’inserimento di altri club, in special modo quello dell’ Aston Villa , che sotto il punto di vista economico ha disponibilità maggiori, considerando anche gli oltre 130 milioni di euro appena incassati dal Chelsea per Morgan Rogers .

La Roma si è avvicinata molto alle richieste del West Ham, con gli inglesi che hanno fin da subito richiesto 45 milioni di sterline, al cambio attuale pari a 53 milioni. I giallorossi hanno inviato a Londra una offerta da 47 milioni di euro di parte fissa, a cui si possono aggiungere anche 4-5 milioni di bonus. Se dovesse arrivare la fumata bianca e queste cifre fossero confermate, Summerville diventerebbe l’acquisto più oneroso della storia della Roma superando i 42 milioni per Patrik Schick, i 40, più 2 di bonus, per Tammy Abraham e i 41 milioni per Arthem Dovbyk. Per quanto riguarda invece la parte contrattuale, con gli agenti di Summerville è stato definito un ingaggio di 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Stipendio Summerville Roma – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma quanto peserà l’eventuale acquisto di Summerville sul bilancio 2026/27 della Roma? Presupponendo che le cifre appena elencate vengano confermate e che il calciatore firmerà un contratto di cinque anni, per l’ammortamento relativo al cartellino, il club giallorosso dovrà sostenere una spesa annua di 9,4 milioni a stagione, calcolata unicamente sui 47 milioni di parte fissa.