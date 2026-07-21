Non solo Parma: il gruppo Krause acquista i portoghesi del Casa Pia

«Nell’ambito di questo investimento – si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito del club portoghese –, il Krause Group sosterrà anche il lancio della Prima Squadra Femminile del Casa Pia AC, rafforzando l’ambizione del club di ampliare le opportunità nel calcio femminile e proseguendo allo stesso tempo la sua orgogliosa tradizione. L’acquisizione rappresenta l’ultimo passo della crescente piattaforma calcistica internazionale del Krause Group, che comprende il Parma Calcio 1913, in Italia, e il Des Moines Menace, negli Stati Uniti, riflettendo l’impegno più ampio del gruppo nello sviluppo a lungo termine del calcio in Europa . Ulteriori dettagli sull’operazione e sulla direzione strategica del Casa Pia saranno resi noti dopo il completamento di tutte le procedure formali e regolamentari».

«Sono orgoglioso di condividere che il Krause Group ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di maggioranza in Casa Pia AC – ha commentato Kyle Krause sul proprio profilo LinkedIn –. Ho sempre creduto che lo sport possa essere una delle forze più potenti per il bene. Nei loro momenti migliori, i club non competono solo sul campo, ma rafforzano le comunità, creano opportunità, sviluppano i giovani e uniscono persone attraverso generazioni. Ecco perché ho continuato a investire nello sport, ed è la visione che guida ogni club di cui entriamo a far parte. Una delle cose che mi entusiasma di più è il lancio della Women’s First Team di Casa Pia. Credo che il futuro del gioco dipenda dalla creazione di più opportunità per donne e ragazze, e vedo questo come una parte importante della nostra responsabilità come amministratori del club».

«Nel corso degli anni, sono stato fortunato a far parte di club e organizzazioni straordinarie. Dal Parma Calcio 1913 in Italia e il Des Moines Menace in Iowa al nostro lavoro attraverso Pro Iowa, ognuno ha rafforzato la mia convinzione che i club siano molto più che semplici imprese. Sono istituzioni che possono influenzare il futuro delle loro comunità. È questo che mi ha attratto di Casa Pia. Da più di un secolo, Casa Pia si è impegnata nello sviluppo dei giovani. Per molti versi, questa è la storia delle origini del club. Quel senso di scopo è durato per più di 100 anni, ed è uno dei motivi per cui ho sentito un legame così forte con questa opportunità. Sono anche entusiasta di stabilire una presenza a Lisbona. È una delle grandi città calcistiche d’Europa, ricca di storia, cultura e talento, ma che guarda con sicurezza al futuro. Come custodi del club, lavoreremo per onorare la storia di Casa Pia, investendo con attenzione nel suo futuro. Ciò significa sostenere lo sviluppo dei giocatori, rafforzare il legame del club con la comunità, investire nelle infrastrutture e creare opportunità per la prossima generazione di successo. Ai giocatori, ai tifosi, allo staff e a tutta la comunità di Casa Pia: grazie per averci accolti».