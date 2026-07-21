Dividendi da banche ai massimi da 17 anni: le Fondazioni bancarie incassano 1,7 miliardi

Tra i settori di intervento, Arte, Attività e Beni culturali mantiene il primato con 299,2 milioni di euro, pari al 21% delle erogazioni complessive. Seguono Educazione, Istruzione e Formazione, con 252,3 milioni e una quota del 17,7%, e Volontariato, Filantropia e Beneficenza, destinatari di 242,9 milioni, equivalenti al 17,1% del totale.
Il quadro restituisce dunque un sistema sostenuto dal forte incremento dei dividendi bancari e dalla diversificazione degli investimenti, capace di trasformare la crescita dei proventi in maggiori risorse per il territorio. Un ruolo che colloca le fondazioni non soltanto tra gli azionisti istituzionali del sistema finanziario, ma anche tra i principali soggetti privati impegnati nel sostegno alla cultura, all’istruzione e alla coesione sociale.