Il Mondiale 2030 è già da record: sei Nazionali qualificate di diritto

Nonostante il Mondiale 2026 si sia appena concluso, l’edizione del 2030 sta già facendo discutere. Tra quattro anni le Nazionali si daranno nuovamente appuntamento per cercare di strappare il titolo di Campione del Mondo alla Spagna e lo faranno dividendosi – per la prima volta nella storia – su tre continenti diversi. E molto probabilmente con 64 contendenti diverse, dopo le 48 di quest’anno.

Il Mondiale 2030 è stato infatti assegnato ufficialmente a Spagna, Portogallo e Marocco, dividendo il torneo tra Europa e Africa. Tuttavia, considerando che la prossima manifestazione cade nell’anno del centenario della prima edizione della Coppa del Mondo, la FIFA ha deciso di allargare la disputa degli incontri ad altri tre Paesi: Argentina, Paraguay e Uruguay.