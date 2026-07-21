Il Milan lancia la maglia da trasferta 2026/27: Filippo Inzaghi testimonial

Il Milan e PUMA hanno svelato la nuova divisa da gioco da trasferta per la stagione 2026/27, una maglia che unisce tradizione, memoria e identità rossonera. Il bianco, da sempre il colore delle grandi notti europee del club, torna infatti protagonista in una divisa che richiama la capacità del Milan di rialzarsi dopo ogni difficoltà e di trasformare le sconfitte in nuove occasioni di vittoria.

A incarnare questo messaggio è Filippo Inzaghi, protagonista della finale di Atene del 2007 grazie alla doppietta che consegnò al Milan la settima Champions League della propria storia. L’ex attaccante è il volto della campagna di lancio e rappresenta, secondo il club, la determinazione, la ricerca ossessiva del miglioramento e la capacità di trasformare ogni battuta d’arresto in una nuova occasione per vincere.

I dettagli della divisa da trasferta

Il kit presenta diversi richiami simbolici alla storia e ai successi del Milan. I dettagli dorati e l’alloro che circonda lo stemma celebrano il palmarès del club, mentre all’interno del collo della versione Authentic compare la scritta in greco moderno «Δύναμη Ψυχής» («Dýnami Psychís»), espressione che significa «Forza dell’anima».

Nella trama del tessuto è inoltre presente un’ala di fenice, simbolo della rinascita e della capacità di tornare più forti dopo ogni caduta, elemento che richiama il messaggio alla base dell’intera collezione. «Questa maglia racchiude in ogni suo elemento l’identità e la mentalità che il Club esprime da oltre un secolo. Il bianco è il colore con cui questa essenza si è mostrata al mondo per anni, e indossarlo oggi significa portare addosso una storia che continua a scriversi», ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan.

Sulla stessa linea anche Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA: «La storia che questa maglia racconta è una delle più potenti del calcio europeo. Questo Club ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito».

Dal punto di vista tecnico, la versione Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per garantire leggerezza e libertà di movimento, e integra le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per favorire la gestione della temperatura corporea durante la prestazione sportiva. La versione Replica mantiene invece lo stesso design utilizzando il 95% di poliestere riciclato proveniente da scarti tessili attraverso la tecnologia RE, confermando anche l’attenzione del brand verso l’utilizzo di materiali riciclati.