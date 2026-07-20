Successo Mondiale per la Rai: quasi 5 milioni di spettatori a gara, meglio di 2018 e 2022

Grazie anche alla felice combinazione che ha visto la trasmissione di quasi tutti i match in prima serata e il percorso di nazionali particolarmente tifate e seguite fino al rush finale, l’ascolto medio si è stabilizzato a quota 4,73 milioni di spettatori con uno share medio del 34,08%. Risultati che superano il Mondiale 2018 (4,46 milioni di spettatori in media e share al 27,6%) e di gran lunga i numeri dell’edizione 2022, con una media spettatori sotto i 4 milioni (3,99 milioni) e share al 24,5%.

Numeri alla mano la tv di Stato questa volta ha veramente fatto un investimento con la “i” maiuscola, considerando che le 35 sfide trasmesse in chiaro e in co-esclusiva con DAZN (detentore dei diritti di tutto il torneo) hanno totalizzato, secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, oltre 165 milioni di spettatori, superando quota 100 milioni già agli ottavi di finale .

È appena calato il sipario sui Mondiali 2026 e l’edizione vinta dalla Spagna non ha fatto felice solo Rodri e compagni. Per la Rai la kermesse Nordamericana entra nella storia come la il Mondiale dei record capace di sbaragliare entrambe le precedenti edizioni, 2022 e 2018, anche queste senza la Nazionale Italiana.

Numeri di tutto rispetto anche per la finalina 3°- 4° posto, che grazie anche alla caratura delle due grandi sconfitte, Francia – Inghilterra ha totalizzato 3,96 milioni di spettatori e un 40% di share, risultato di assoluto valore se si considera che il fischio di inizio era fissato alle 23.00. La finalissima Spagna-Argentina ha sfiorato il traguardo del 70% di share fermandosi sotto di un solo punto con i suoi 13,23 milioni di spettatori in total audience.

Le due semifinali, entrambe trasmesse alle 21.00 hanno sfiorato i 10 milioni di spettatori: Francia-Spagna ha raggiunto 9,01 milioni di persone incollate allo schermo con uno share del 49,38% mentre ancor meglio ha fatto Inghilterra – Argentina con 9,99 milioni di spettatori e uno share del 53,51%.

In crescita anche il contributo di RaiPlay. La piattaforma streaming di Viale Mazzini dà il suo meglio soprattutto con i grandi eventi sportivi e i contenuti hanno registrato una crescita sin dalla fase a gironi, aumentata ancor di più nella fase a eliminazione diretta, durante la quale la fruizione live su RaiPlay è crescita a del 40% rispetto ai Mondiali di Qatar 2022 e del 30% rispetto agli Europei UEFA 2024.

Accanto alle dirette, anche l’offerta on demand ha registrato risultati di assoluto rilievo: oltre 300 contenuti tra sintesi, gol, partite integrali e highlights visti da 6,2 milioni di utenti, hanno generato più di 24,2 milioni di visualizzazioni e oltre 1,6 milioni di ore fruite su RaiPlay. A questi risultati si aggiungono i 4 milioni di utenti coinvolti sul canale YouTube della Rai, che hanno generato, sui 150 contenuti disponibili, oltre 11 milioni di visualizzazioni e 900 mila ore fruite.

Rai Pubblicità: raccolta in chiaro sopra quota 50 milioni di euro

A livello economico la sola raccolta pubblicitaria in chiaro ha superato, secondo quanto diffuso da Rai Pubblicità, i 50 milioni di euro a cui andranno sommate le altre forme di advertising sulle quali, al momento non c’è evidenza. E il dato, è il caso di sottolineare, non è ancora definitivo.

Un successo che comunque non teme confronto con Qatar 2022: per la passata edizione la tv di Stato aveva sborsato per i diritti – prima che l’Italia fallisse la qualificazione – 160 milioni di euro (cifra mai ufficializzata), più del doppio di quanto messo sul piatto da Mediaset per Russia 2018 (circa 78 milioni di euro). Con i circa 70 milioni investiti (secondo indiscrezioni) per i 35 match di questa edizione da Viale Mazzini possono quindi affermare tranquillamente che questo Mondiale è stato l’investimento migliore di sempre in assenza dell’Italia.