"Becoming Her", il nuovo documentario della Juventus sbarca su Disney+

Il nuovo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab debutterà il 21 settembre su Disney+, nella sezione ESPN. L’annuncio arriva in occasione della presentazione in anteprima del documentario a Giffoni Film Festival oggi, 20 luglio, nella sezione Evento Speciale.

All’appuntamento hanno preso parte Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juventus, nonché voce narrante di questo documentario, e Anna Copelli, una delle tre giovani ragazze protagoniste di “Becoming Her: Prima di diventare grandi”. Le due ospiti hanno incontrato il pubblico in sala, rispondendo alle domande e alle curiosità dei presenti e chiudendo questo momento con la tradizionale foto dal palco di Giffoni.