"Becoming Her", il nuovo documentario della Juventus sbarca su Disney+

Il nuovo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab debutterà il 21 settembre su Disney+, nella sezione ESPN. L’annuncio arriva in occasione della presentazione in anteprima del documentario a Giffoni Film Festival oggi, 20 luglio, nella sezione Evento Speciale.
All’appuntamento hanno preso parte Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juventus, nonché voce narrante di questo documentario, e Anna Copelli, una delle tre giovani ragazze protagoniste di “Becoming Her: Prima di diventare grandi”. Le due ospiti hanno incontrato il pubblico in sala, rispondendo alle domande e alle curiosità dei presenti e chiudendo questo momento con la tradizionale foto dal palco di Giffoni.
Il documentario, firmato Juventus Creator Lab, segue da vicino le storie di Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, tre giovani promesse che incarnano l’anima globale del nostro club. Dai campi della Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita) a quelli di Los Angeles (Stati Uniti), fino al cuore del settore giovanile bianconero all’Allianz Training Center di Vinovo,, le tre protagoniste sono unite da un’unica, grande passione: il calcio. Tra momenti di vita quotidiana, riflessioni profonde e sessioni di allenamento, il loro viaggio restituisce un racconto di grande ambizione, crescita personale e fiera affermazione di se stesse.
La Juventus, da sempre in prima linea nella crescita delle nuove generazioni, accompagna le giovani giocatrici in queste fasi cruciali della loro vita. Il calcio che va oltre il rettangolo di gioco e che diventa strumento fondamentale di espressione, fiducia in se stesse e sviluppo personale. Uno spazio in cui ogni ragazza impara a trovare la propria voce, a plasmare la propria identità e a disegnare il proprio futuro da protagonista.
La storia si apre a Vinovo, dove Anna festeggia i suoi diciotto anni con le compagne della Juventus U19: una serata intima che segna un passaggio silenzioso verso l’età adulta. Da qui, il racconto si intreccia con le vite delle altre due giovani calciatrici della galassia bianconera: Sofia si allena ad Al Khobar con la Juventus Academy, divisa tra scuola, amici e un talento che la proietta verso un futuro da professionista, mentre Samantha, a Los Angeles, scende in campo con l’Academy alternando studio, creatività e allenamenti, trovando nel calcio la forza per superare gli ostacoli e accrescere la fiducia in se stessa.