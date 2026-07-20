In vista dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27 , TIM ha lanciato tramite TimVision una nuova offerta grazie alla sua partnership con DAZN , broadcaster della Serie A fino al 2029. Grazie a questa proposta, sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A – oltre a molti altri contenuti – a un prezzo scontato e ulteriormente ridotto per i primi tre mesi .

Messo alle spalle il Mondiale, che ha decretato la Spagna come Nazionale Campione del Mondo, i tifosi adesso hanno rivolto il loro sguardo verso l’inizio del campionato . Mentre le squadre hanno iniziato i ritiri e la preparazione in vista della nuova stagione, gli appassionati dovranno attendere ancora un po’ per l’inizio della Serie A: il weekend del 22-23 agosto.

Timvision offerte DAZN – I dettagli

L’offerta, attivabile gratuitamente online, prevede uno sconto speciale di tre mesi in cui si pagherà solamente 19,99 euro al mese invece che 36,99 euro per avere a disposizione i contenuti Timvision, Infinity+, Amazon Prime con la sua migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva e un abbonamento al piano FULL di DAZN. Dal quarto mese in poi, l’offerta tornerà al prezzo di listino.

Il costo annuale dell’abbonamento è pari a 443,88 euro, con pagamento dilazionato in 12 mensilità di importo pari a 36,99 euro ciascuna. Durante il primo anno di abbonamento, grazie a questa offerta, il costo annuale è in promozione a 392,88 euro, con pagamento dilazionato in 12 mensilità. Il cliente potrà recedere dall’offerta in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti che decideranno di attivare l’offerta (CLICCA QUI PER FARLO) sarà possibile mantenere attivi i propri profili DAZN e Prime. Inoltre, nell’offerta è incluso anche il decoder TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito.

Timvision offerte DAZN – I contenuti

Ricordiamo che, per quanto riguarda la stagione calcistica, l’abbonamento al piano FULL di DAZN comprende:

tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN;

con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN; tutta la Serie BKT ;

; il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup;

con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup; il calcio femminile con tutta la Serie A Women ;

; il volley , arricchito di Europei 2026, tutte le partite della LVF A1 Fineco, della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca e alle principali competizioni europee per club e nazionali;

, arricchito di Europei 2026, tutte le partite della LVF A1 Fineco, della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca e alle principali competizioni europee per club e nazionali; il grande tennis ;

; un ampio catalogo di sport live e on demand.

Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC. Chi è abbonato al pacchetto ha accesso anche a tutti i canali Eurosport oltre al canale HD1 e HD2.

Inoltre, grazie all’abbonamento ad Amazon Prime incluso nell’offerta, i tifosi potranno seguire 18 partite della UEFA Champions League, dai playoff di agosto fino alle semifinali. Ogni turno di gioco, su Prime Video sarà trasmessa la migliore partita del mercoledì sera.