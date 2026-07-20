Si infiamma lo scontro FIFA-UEFA: Ceferin ha disertato la finale dei Mondiali dopo il caso Balogun

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano britannico, la decisione non sarebbe stata presa direttamente dal presidente FIFA Gianni Infantino, che ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma da un singolo membro della commissione disciplinare della FIFA composta da 18 persone: Mohammad al-Kamali, rappresentante degli Emirati Arabi Uniti. Il caso ha alimentato anche il malcontento per quello che in UEFA viene percepita come un’eccessiva interferenza politica nelle dinamiche del torneo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva infatti raccontato di aver telefonato a Infantino proprio in relazione alla squalifica di Balogun, definendo poi la scelta di rinviare la squalifica una «grande decisione».

Il confronto sul futuro del Mondiale

La tensione tra FIFA e UEFA non riguarda però soltanto il caso Balogun. Il calcio europeo si è infatti schierato contro alcune delle principali proposte avanzate dalla federazione internazionale. Tra queste c’è l’ipotesi di ampliare ulteriormente il Mondiale, portandolo dalle attuali 48 a 64 squadre. Infantino ha annunciato che la FIFA analizzerà nel dettaglio la proposta, ma Ceferin l’aveva già definita in passato una «cattiva idea».

Il presidente UEFA aveva inoltre criticato i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo, mettendo in guardia dal rischio di allontanare i tifosi dagli stadi: «Non togliete il calcio ai tifosi. Se il biglietto per la finale costa 7.500 dollari, a cui bisogna aggiungere voli e hotel, non sono molti i tifosi veri e appassionati che possono permetterselo», aveva dichiarato a maggio.

Lo scontro sulle regole e sulla gestione arbitrale

Le divergenze tra i due organismi si sono estese anche alle modifiche regolamentari introdotte dalla FIFA in occasione del Mondiale. La UEFA ha deciso di non seguire alcune indicazioni adottate dalla federazione internazionale, come l’espulsione automatica dei giocatori che lasciano il campo in segno di protesta contro una decisione arbitrale o dei calciatori che si coprono la bocca durante confronti con gli avversari.

Il calcio europeo non applicherà inoltre la controversa modifica sullo scambio di persona, che consente al VAR di intervenire anche in caso di primo cartellino giallo assegnato al giocatore sbagliato. La UEFA era già intervenuta in difesa dell’arbitro somalo Omar Artan, al quale era stato negato l’ingresso negli Stati Uniti per dirigere alcune gare del Mondiale. L’organismo europeo lo ha designato per la finale di Supercoppa UEFA di agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa.