E' morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: aveva 75 anni

Il calcio è in lutto. Kevin Keegan, storico giocatore e allenatore inglese, è morto all’età di 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia in una nota: «Kevin combatteva contro un tumore ed è stato circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Vincitore di due Palloni d’Oro, Kevin era un marito, un padre e un nonno profondamente amato. La famiglia desidera ringraziare l’incredibile équipe medica che lo ha assistito per tutto il sostegno ricevuto. Questo è un momento estremamente difficile e chiede che venga rispettata la propria privacy».

Keegan è considerato una delle più grandi figure della storia del calcio inglese. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle United , oltre ad aver indossato la fascia di capitano dell’Inghilterra, che in seguito ha anche allenato come commissario tecnico. Nel gennaio scorso la famiglia aveva reso noto che a Keegan era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio.