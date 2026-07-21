La Juventus punta sul rosa: svelata la seconda maglia per la stagione 2026/27

La nuova maglia si presenta su una base rosa tenue, arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra, simbolo eterno della Juventus. La grafica, sviluppata direttamente sul tessuto, crea un effetto di profondità e movimento, con una texture raffinata che collega passato e presente nello stile del Club.

A caratterizzare il design sono anche i dettagli neri presenti sul colletto, sui polsini delle maniche e sulle tre strisce adidas posizionate sulle spalle. Il contrasto tra il rosa della base e gli inserti scuri richiama l’identità bianconera, mentre il colletto rivisitato propone una silhouette più pulita e contemporanea, pensata per combinare eleganza e funzionalità. Sul petto trova spazio lo stemma della Juventus, affiancato dallo storico logo adidas Trefoil, scelto per sottolineare il legame tra calcio, cultura sportiva e stile off-pitch. Dal punto di vista tecnico, la maglia è stata progettata per garantire prestazioni di alto livello. Il tessuto ingegnerizzato leggero con motivo zebrato migliora vestibilità e libertà di movimento, mentre la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas favorisce la traspirazione e aiuta i giocatori a mantenere freschezza e comfort anche nelle fasi più intense delle partite.

Il nuovo Kit Away Juventus 2026/27 è disponibile da oggi negli Juventus Official Store di Torino, Milano e Roma e sullo store online ufficiale del club. Una maglia che guarda al futuro, ma con un forte richiamo alle origini della Juventus: il rosa dei primi anni torna protagonista, reinterpretato attraverso innovazione, performance e identità.