Tebas: «Infantino ha fatto il suo tempo, ma non se ne andrà. È un sistema malato»

« La FIFA sistema le cose come vuole , per ciò che vuole, per i suoi interessi, non certo per il calcio – ha esordito Tebas in un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dell’introduzione dell’ hydration break –. E quindi se hanno bisogno di 27 minuti di intervallo li fanno . Le pause di idratazione sono una menzogna. Noi in Liga le abbiamo, ma quando fa caldo davvero. Qui i campi di Dallas, Los Angeles, Atlanta avevano l’aria condizionata , in tribuna mi sono dovuto mettere il maglione. Era una menzogna, una pausa per la pubblicità. E poi c’è stato il caso Balogun ».

«Questa è stata la dimostrazione che siamo governati da un’istituzione che fa e decide ciò che vuole quando vuole, seguendo solo i propri interessi senza pensare, non dico consultare, al resto del calcio – ha continuato Tebas –. E in tanti casi agisce danneggiando il calcio. È difficile poter cambiare le cose, perché nel sistema ci sono complici attivi, che collaborano con questo tipo di decisioni, e compici passivi, che restano in silenzio, non denunciano e non fanno niente per impedire che certe cose si ripetano. Criticano il sistema al bar prendendo un caffè, o al telefono in conversazioni private, però poi non fanno nulla per porre fine a tutto questo. La sospensione della squalifica al giocatore americano (Balogun, ndr) è una cosa di una gravità assoluta: hanno avuto fortuna perché il Belgio ha eliminato gli USA, perché altrimenti si poteva creare un caso che poteva costare il posto a Infantino. Visto che ha vinto il Belgio sono riusciti a sotterrare la cosa. Ma queste cose rappresentano solo la punta dell’iceberg. La sentenza sulla Superlega ha dato tantissimo potere alla FIFA e alla UEFA, ha confermato il loro monopolio. Però questo monopolio dovevano usarlo per lavorare con i vari protagonisti della nostra industria e per il bene del calcio, con trasparenza generale e regolamentaria, con decisioni consensuali. Non per fare ciò che sta facendo la FIFA. Noi abbiamo denunciato più volte il tema del calendario. E ora vogliono fare un Mondiale a 64 squadre».

Questa ipotesi è sempre più concreta in vista dell’edizione 2030, che la Spagna co-organizzerà con Portogallo, Marocco con alcune partite che saranno disputate anche in Argentina, Uruguay e Paraguay, per celebrare i 100 anni dalla prima edizione della Coppa del Mondo, disputata in Uruguay e vinta proprio dalla Celeste. «Aumentare il numero di nazionali non ha senso – commenta seccamente Tebas –. L’industria del calcio non è solo il Mondiale, che è l’evento più importante ma non tutto può girare attorno alla Coppa del Mondo. Sono le competizioni nazionali a sostenere il calcio. Stanno distruggendo l’industria del calcio, quella che genera decine di migliaia di posti di lavoro per un evento che dura 40 giorni e al quale va la minoranza di giocatori. Ci sono i migliori? Chiaro, ma ci sono anche nei nostri campionati. Ci vogliono meno nazionali e più protezione al calcio nazionale, a tutti i livelli. Non si rendono conto, decidono in maniera irresponsabile».