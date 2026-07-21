Dove vedere Torino Alcione tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ignazio Abate avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione professionistica che milita in Serie C e che punta con forza alla promozione in cadetteria.

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Questa sfida servirà ad Abate per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Torino e Alcione sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: