La Spagna conquista per la seconda volta nella sua storia il Mondiale battendo l’Argentina 1-0 grazie al gol di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. La nazionale di Luis de la Fuente ha legittimato la vittoria con una prestazione di assoluto controllo non concedendo in pratica nessuna occasione da gol, a parte gli ultimi istanti di partita, a Messi e compagni.

Oltre alla conquista della Coppa del Mondo, la Spagna con la vittoria di ieri ha superato il record di imbattibilità dell’Italia che resistiva da cinque anni. Infatti, la nazionale spagnola, considerando anche l’ultimo atto dei Mondiali 2026, ha inanellato il 38esimo risultato utile consecutivo tra amichevoli e i tempi supplementari, superando come detto lo score dell’Italia di Roberto Mancini messo a referto fra il 2018 e il 2021.