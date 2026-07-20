La Spagna conquista per la seconda volta nella sua storia il Mondiale battendo l’Argentina 1-0 grazie al gol di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. La nazionale di Luis de la Fuente ha legittimato la vittoria con una prestazione di assoluto controllo non concedendo in pratica nessuna occasione da gol, a parte gli ultimi istanti di partita, a Messi e compagni.
Oltre alla conquista della Coppa del Mondo, la Spagna con la vittoria di ieri ha superato il record di imbattibilità dell’Italia che resistiva da cinque anni. Infatti, la nazionale spagnola, considerando anche l’ultimo atto dei Mondiali 2026, ha inanellato il 38esimo risultato utile consecutivo tra amichevoli e i tempi supplementari, superando come detto lo score dell’Italia di Roberto Mancini messo a referto fra il 2018 e il 2021.
Le strisce di imbattibilità più lunghe nella storia delle nazionali
Ecco quindi la top 8 aggiornata delle sequenze senza sconfitte più lunghe mai registrate da una nazionale di calcio:
- Spagna 38 partite (2024-in corso)
- Italia 37 partite (2018-2021)
- Argentina 36 partite (2019-2022)
- Brasile 35 partite (1993-1996)
- Spagna 35 partite (2007-2009)
- Algeria 35 partite (2018-2022)
- Marocco 34 partite (2025-2026)
- Ungheria 32 partite (1950-1954)
L’ultima sconfitta della Spagna nei tempi regolamentari o supplementari risale a un’amichevole giocata a Londra il 22 marzo 2024 contro la Colombia. Da quella serata è cominciata la striscia che oggi vale il primo posto assoluto, superando l’Italia e anche la stessa Argentina di Lionel Scaloni arrivata comunque a disputare la seconda finale dei Mondiali consecutiva.
L’imbattibilità di Messi e compagni è stata costruita tra il 2019 e il 2022. A interromperla fu la sorprendente sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio dei Mondiali in Qatar, che videro l’Albiceleste trionfare ai rigori contro la Francia.
Come nacque e finì il record dell’Italia
Il ciclo di imbattibilità degli Azzurri, invece, prese il via il 10 ottobre 2018, con l’1-1 casalingo contro l’Ucraina in amichevole a Genova.
Da quel pareggio la Nazionale di Mancini non conobbe più sconfitte per quasi tre anni, un percorso impreziosito dal trionfo all’Europeo dell’11 luglio 2021 e proseguito anche nelle prime partite delle qualificazioni al Mondiale 2022, edizione a cui poi l’Italia non riuscì clamorosamente a partecipare.
La serie si interruppe il 6 ottobre 2021, quando proprio la Spagna si impose 2-1 a Milano nella semifinale di Nations League, che segnò, inoltre, la prima sconfitta interna per l’Italia in gare ufficiali dal lontano 1999. In totale, sulle 37 partite di imbattibilità, gli Azzurri collezionarono 28 vittorie (considerando solo quelle arrivate prima degli eventuali rigori) e nove pareggi.