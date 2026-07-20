La FIFA riscrive le regole del calcio: mezz'ora di intervallo nella finale dei Mondiali

Una scelta senza precedenti per una finale della Coppa del Mondo, voluta per fare spazio a un imponente half-time show sul modello del Super Bowl americano. Una decisione che segna una netta rottura con la tradizione del calcio, dove la pausa tra primo e secondo tempo è sempre stata considerata parte integrante dell’equilibrio della partita.

La FIFA ha cambiato il calcio, almeno per una notte, e lo fa nel momento più importante possibile: la finale del Mondiale . Al MetLife Stadium è andata infatti in scena una novità che ha fatto (e farà) discutere tifosi e addetti ai lavori: l’intervallo non è durato i tradizionali 15 minuti, ma ben 27 minuti e 20 secondi , quasi il doppio del tempo previsto dal regolamento.

Per quasi mezz’ora il pallone ha lasciato spazio allo spettacolo. Il terreno di gioco è stato completamente trasformato: un enorme telone dai colori dell’arcobaleno ricopre il campo, al centro è comparso un gigantesco pallone scenografico e il rettangolo verde si è trasformato in un palco.

Protagonisti dello show sono state alcune delle più grandi star della musica mondiale. Madonna è arrivata dopo aver attraversato i corridoi dello stadio a bordo di un’auto con la targa “Maestro”, guidata da Ronaldo e con Ronaldinho al suo fianco. Justin Bieber si è esibito con la chitarra, mentre Shakira ha infiammato il pubblico con una performance in un costume giallo e rosa. Sugli schermi è comparso anche Pelé (venuto a mancare nel 2022) che invitava gli spettatori a ripetere la parola “Love”, messaggio conclusivo dello spettacolo prima che il calcio torni finalmente protagonista.

Già prima del calcio d’inizio il MetLife Stadium si era trasformato in un grande palcoscenico. Tom Cruise aveva celebrato il calcio come sport capace di “trasformare sconosciuti in amici”, mentre Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger avevano interpretato Desire. Il campo si era vestito dei simboli di New York, dall’Empire State Building al Ponte di Brooklyn, tra giochi di luce, fuochi d’artificio e la presentazione della Coppa del Mondo.