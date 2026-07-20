La Spagna è Campione del Mondo: è il secondo successo nella storia

La Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. La Roja ha conquistato il Mondiale 2026 battendo l’Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari in una finale dominata, disputata al New York New Jersey Stadium. A decidere l’incontro è stato Ferran Torres, autore del gol che ha consegnato agli spagnoli il secondo titolo iridato dopo quello conquistato nel 2010. Con questo successo si aggiorna anche l’albo d’oro della Coppa del Mondo, che da quasi un secolo racconta imprese, dinastie e sfide entrate nella leggenda del calcio mondiale.

Dal primo torneo disputato nel 1930 in Uruguay fino all’edizione del 2026, soltanto otto nazionali sono riuscite a conquistare il trofeo. Un dato che testimonia quanto sia difficile salire sul tetto del mondo e confermarsi ai massimi livelli. A guidare la classifica resta il Brasile, unica nazionale ad aver conquistato cinque Coppe del Mondo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), grazie a campioni del calibro di Pelé, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. Alle sue spalle figurano Germania e Italia, entrambe con quattro successi, mentre l’Argentina rimane a quota tre titoli (1978, 1986 e 2022), dopo la sconfitta nella finale del 2026. La Spagna raggiunge invece il suo secondo trionfo mondiale, agganciando Francia e Uruguay, entrambe vincitrici di due edizioni. Completa l’albo d’oro l’Inghilterra, campione nel 1966. L’albo d’oro dei Mondiali 1930 – Uruguay

1934 – Italia

1938 – Italia

1950 – Uruguay

1954 – Germania Ovest

1958 – Brasile

1962 – Brasile

1966 – Inghilterra

1970 – Brasile

1974 – Germania Ovest

1978 – Argentina

1982 – Italia

1986 – Argentina

1990 – Germania Ovest

1994 – Brasile

1998 – Francia

2002 – Brasile

2006 – Italia

2010 – Spagna

2014 – Germania

2018 – Francia

2022 – Argentina

2026 – Spagna Europa allunga sul Sudamerica Il successo della Roja rafforza anche il predominio europeo nella storia della competizione. Con il trionfo del 2026, le nazionali del Vecchio Continente salgono a 13 Coppe del Mondo conquistate, contro le 10 delle rappresentative sudamericane. Nessun’altra confederazione è ancora riuscita a interrompere questo dominio, a conferma della tradizione e della profondità tecnica delle due principali scuole calcistiche del pianeta.