Spagna e Argentina all'ultimo atto: quanto vale vincere i Mondiali 2026

Quanto vale vincere i Mondiali? La domanda torna di attualità ora che Spagna e Argentina sono pronte per affrontarsi nell’ultimo atto della rassegna iridata, che sta per portare a termine la sua edizione del 2026 in USA, Canada e Messico. Le due squadre si sfideranno per scrivere i loro nomi nelle pagine della storia del calcio, ma sul piatto c’è un bottino importante anche dal punto di vista economico.
A dicembre del 2025, il Consiglio della FIFA, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, ha approvato le cifre legate al montepremi per il Mondiale, con numeri mai così alti. Mai prima d’ora l’organismo guidato da Gianni Infantino aveva definito una distribuzione economica così rilevante a favore delle federazioni nazionali: 871 milioni di dollari, praticamente il doppio rispetto a Qatar 2022, da dividere tra le 48 Nazionali.
Quanto vale vincere i Mondiali? Le cifre ufficiali
Nel dettaglio, si va da un minimo di 10 milioni di dollari (per le Nazionali che si sono classificate dal 48° al 33° posto) a un massimo di 50 milioni di dollari, per la squadra che solleverà il trofeo. Al premio si aggiungeranno poi 2,5 milioni di dollari per ogni Nazionale, come cifra dedicata alla copertura dei costi di preparazione della manifestazione. In sostanza, nel complesso si andrà da un minimo di 12,5 milioni a un massimo di 52,5 milioni.
Di seguito, i premi maturati per ognuna delle Nazionali partecipanti:
- dal 33° al 48° posto: 12,5 milioni di dollari per Repubblica Ceca, Qatar, Haiti, Turchia, Curacao, Tunisia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Uzbekistan, Panama, Uruguay, Scozia, Corea del Sud e Iran;
- dal 17° al 32° posto: 13,5 milioni di dollari per Germania, Svezia, Sudafrica, Olanda, Croazia, Austria, Bosnia, Senegal, Giappone, Costa d’Avorio, Ecuador, DR Congo, Capo Verde, Australia, Algeria e Ghana;
- dal 9° al 16° posto: 17,5 milioni di dollari per Paraguay, Canada, Portogallo, USA, Brasile, Messico, Egitto e Colombia;
- dal 5° all’8° posto: 21,5 milioni di dollari per Marocco, Belgio, Norvegia e Svizzera;
- 4° posto: 29,5 milioni di dollari per la Francia
- 3° posto: 31,5 milioni di dollari per l’Inghilterra
- 2° posto: 35,5 milioni di dollari per Spagna o Argentina
- 1° posto: 52,5 milioni di dollari per Spagna o Argentina
Restano da definire solamente i primi due posti. Chi tra Spagna e Argentina solleverà la coppa, incasserà oltre 50 milioni di dollari tra premio e la quota di copertura dei costi.