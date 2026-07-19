Spagna e Argentina all'ultimo atto: quanto vale vincere i Mondiali 2026

Quanto vale vincere i Mondiali? La domanda torna di attualità ora che Spagna e Argentina sono pronte per affrontarsi nell’ultimo atto della rassegna iridata, che sta per portare a termine la sua edizione del 2026 in USA, Canada e Messico. Le due squadre si sfideranno per scrivere i loro nomi nelle pagine della storia del calcio, ma sul piatto c’è un bottino importante anche dal punto di vista economico.

A dicembre del 2025, il Consiglio della FIFA, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, ha approvato le cifre legate al montepremi per il Mondiale, con numeri mai così alti. Mai prima d’ora l’organismo guidato da Gianni Infantino aveva definito una distribuzione economica così rilevante a favore delle federazioni nazionali: 871 milioni di dollari, praticamente il doppio rispetto a Qatar 2022, da dividere tra le 48 Nazionali.