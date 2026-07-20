La Spagna conquista il primato anche nel ranking FIFA, l'Italia crolla al 15° posto

La Spagna si è laureata campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. La selezione di Luis de la Fuente, dopo il successo agli Europei, è riuscita a superare l’Argentina – alla seconda finale consecutiva nella Coppa del Mondo – con un gol di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. Un successo che conferma il livello raggiunto della Spagna negli ultimi anni e che, inoltre, permette alle Furie Rosse di effettuare un doppio sorpasso nel ranking FIFA andandosi a prendere il primato. Infatti, gli spagnoli erano al terzo posto nell’ultimo aggiornamento prima delle semifinali e dei successi contro Francia e Argentina che appunto la precedevano nella graduatoria.

Se la Spagna sorride anche dal punto di vista del ranking, la Francia scivola al terzo posto facendosi superare dagli spagnoli come detto, ma anche dall’Argentina che sale così al secondo posto. Confermato, invece, il crollo dell’Italia in 15esima posizione. Gli Azzurri sono al loro terzo Mondiale consecutivo visto solamente in televisione e la mancata partecipazione ha pesato anche sulla graduatoria della Federcalcio mondiale. Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei continentali o mondiali fa solamente guadagnare punti a chi vince le partite nella fase a eliminazione diretta, senza toglierne a chi perde. I punti si possono perdere nel girone, ma con il Mondiale allargato le big sono riuscite (nella maggior parte dei casi) a evitare questa situazione. La mancata partecipazione alla Coppa del Mondo ha spinto quindi l’Italia ancora più in basso nel ranking.