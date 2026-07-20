Boom di ascolti per Spagna-Argentina in tv: è la sfida in chiaro più vista dell'anno

Nel dettaglio, la sfida ha raccolto 12.455.000 spettatori davanti alla televisione, con uno share del 67,95%, vincendo con ampio margine la serata di ieri. Superata in questo modo la partita dell’Italia, che a marzo aveva affrontato la Bosnia Erzegovina (senza successo) nella finale playoff per accedere proprio alla Coppa del Mondo conquistata dalla Spagna e che aveva raccolto poco meno di 12,2 milioni di spettatori .

La partita grazie alla quale la Spagna si è laureata Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia, sconfiggendo l’ Argentina in finale, è la più vista del 2026 tra quelle trasmesse in chiaro. La Rai ha infatti comunicato un dato di quasi 12,5 milioni di spettatori per l’incontro andato in scena su Rai 1 nella serata di ieri (e trasmesso anche su DAZN).

Guardando alle finali delle edizioni passate, quella tra Spagna e Argentina si avvicina molto a quella tra Argentina e Francia del 2022, che si era fermata a un passo dai 13 milioni di spettatori. Superata invece la finale del 2018 in onda su Mediaset e che aveva visto protagoniste Francia e Croazia, con i Blues che avevano sollevato il trofeo.

Di seguito, gli ascolti in chiaro della finale della Coppa del Mondo per le ultime cinque edizioni:

Spagna-Argentina (2026, Rai 1): 12.455.000 spettatori, 67,9% di share

Argentina-Francia (2022, Rai 1): 12.948.000 spettatori, 68,6% di share

Francia-Croazia (2018, Canale 5): 11.688.000 spettatori, 66,56% di share

Germania-Argentina (2014, Rai 1): 13.952.000 spettatori, 56,71% di share

Olanda-Spagna (Rai 1, 2010): 13.453.000 spettatori, 60,99% di share

Se a livello di spettatori la sfida tra Spagna e Argentina supera solamente quella tra Francia e Croazia del 2018, in termini di share l’incontro è solamente secondo rispetto a tutti gli ultimi atti della Coppa del Mondo dal 2010 a oggi.