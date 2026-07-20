Boom di ascolti per Spagna-Argentina in tv: è la sfida in chiaro più vista dell'anno

La finale della Coppa del Mondo ha superato anche il match dell’Italia contro la Bosnia Erzegovina, valido per il playoff Mondiale.

Di
Marco Sacchi
Media
Onefootball
Spagna Argentina ascolti tv
(Foto: Carl Recine/Getty Images)

La partita grazie alla quale la Spagna si è laureata Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia, sconfiggendo l’Argentina in finale, è la più vista del 2026 tra quelle trasmesse in chiaro. La Rai ha infatti comunicato un dato di quasi 12,5 milioni di spettatori per l’incontro andato in scena su Rai 1 nella serata di ieri (e trasmesso anche su DAZN). 

Nel dettaglio, la sfida ha raccolto 12.455.000 spettatori davanti alla televisione, con uno share del 67,95%, vincendo con ampio margine la serata di ieri. Superata in questo modo la partita dell’Italia, che a marzo aveva affrontato la Bosnia Erzegovina (senza successo) nella finale playoff per accedere proprio alla Coppa del Mondo conquistata dalla Spagna e che aveva raccolto poco meno di 12,2 milioni di spettatori. 

Guardando alle finali delle edizioni passate, quella tra Spagna e Argentina si avvicina molto a quella tra Argentina e Francia del 2022, che si era fermata a un passo dai 13 milioni di spettatori. Superata invece la finale del 2018 in onda su Mediaset e che aveva visto protagoniste Francia e Croazia, con i Blues che avevano sollevato il trofeo.  

 Di seguito, gli ascolti in chiaro della finale della Coppa del Mondo per le ultime cinque edizioni:   

  • Spagna-Argentina (2026, Rai 1): 12.455.000 spettatori, 67,9% di share 
  • Argentina-Francia (2022, Rai 1): 12.948.000 spettatori, 68,6% di share 
  • Francia-Croazia (2018, Canale 5): 11.688.000 spettatori, 66,56% di share 
  • Germania-Argentina (2014, Rai 1): 13.952.000 spettatori, 56,71% di share   
  • Olanda-Spagna (Rai 1, 2010): 13.453.000 spettatori, 60,99% di share 

Se a livello di spettatori la sfida tra Spagna e Argentina supera solamente quella tra Francia e Croazia del 2018, in termini di share l’incontro è solamente secondo rispetto a tutti gli ultimi atti della Coppa del Mondo dal 2010 a oggi.

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