Dove vedere Lazio Lazio Primavera tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che per la Lazio coinciderà con il turno valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova (in programma il 16 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.15), la formazione di Gennaro Gattuso muove i primi passi sul campo, dopo il raduno dei giorni scorsi. L’obiettivo è iniziare a mettere benzina nelle gambe per il 2026/27.

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Questa sfida in famiglia servirà a Gennaro Gattuso per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società, che nonostante le difficoltà legate al mercato a saldo positivo dovrà cercare di accontentare il più possibile le richieste dell’ex Ct della Nazionale, dopo l’addio di alcuni giocatori importanti.

La sfida in famiglia fra Lazio e Lazio Primavera sarà visibile a pagamento su DAZN, piattaforma di sport in streaming che trasmette alcune delle migliori amichevole dell’estate. Durante l’estate, saranno diversi gli incontri che l’emittente manderà in onda per tutti gli appassionati, in fase di avvicinamento alla prossima edizione del campionato italiano.