Inizia l'era Lotito alla Reggina: dove vedere la conferenza stampa del nuovo patron

Appuntamento alle ore 19.00 di lunedì 20 luglio , presso lo stadio Granillo , per la prima conferenza stampa da nuovo proprietario della Reggina per Lotito. Al suo fianco ci sarà anche il sindaco della città calabrese, Francesco Cannizzaro , che da più parti viene identificato come il primo grande sponsor per l’arrivo di Lotito alla guida della Reggina.

Dopo settimane di polemiche dei tifosi della Lazio , oggi inizia ufficialmente l’era Claudio Lotito alla Reggina . Al contrario di Roma, dove la contestazione verso l’imprenditore non accenna a diminuire, a Reggio Calabria l’entusiasmo è alle stelle dopo i recenti anni passati in Serie D , da dove il club calabrese competerà anche in questa stagione.

La conferenza stampa sarà il primo passo ufficiale per spiegare ai tifosi il piano di rilancio firmato Lotito che punta a riportare, in primis, la Reggina fra i professionisti e poi di consolidarsi anno dopo anno fino a tornare ai livelli del recente passato che hanno visto i calabresi protagonisti anche in Serie A.

L’appuntamento, come detto, è per le ore 19.00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Si tratta di una conferenza stampa aperta anche ai tifosi, oltre che ai cronisti, per far vivere subito alla città il grande entusiasmo, sbocciato già dopo le prime indiscrezioni che riportavano di un pronto ingresso in società da parte di Lotito.

Per i tifosi della Reggina che non potranno recarsi allo stadio Granillo, non sarà possibile seguire in diretta video la conferenza stampa integralmente, nemmeno su qualche pay tv. Le parole di Lotito saranno comunque riportate dai maggiori siti di informazione sportiva italiani.