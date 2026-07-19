La finale dei Mondiali come il SuperBowl: i dettagli sull'halftime show

Al posto della pausa a cui il calcio ha sempre abituato i propri spettatori, andrà in scena un vero e proprio show musicale , pensato sul modello dell’halftime show del Super Bowl .

Sul palco, allestito direttamente sul terreno di gioco, si alterneranno artisti di generazioni e generi diversi: Madonna , che porta in dote oltre quarant’anni di carriera, Shakira , gli stessi Coldplay , i BTS e Burna Boy , tra i principali interpreti dell’afrobeat sulla scena internazionale. Ultimo annunciato è stato Justin Bieber .

La direzione artistica è affidata a Chris Martin, frontman dei Coldplay e da tempo curatore internazionale del Global Citizen Festival.

Una questione di tempi

L’operazione pone alla Fifa un problema tutt’altro che secondario, quello dei tempi di gioco. Le regole dell’International Football Association Board stabiliscono che l’intervallo non debba superare i quindici minuti, salvo deroga concessa dall’arbitro. Un prolungamento della pausa resta un’eccezione rara nel calcio, e la Fifa punta a contenere l’intera durata dell’intervallo entro circa venti minuti, secondo quanto riferito da diverse fonti vicine all’organizzazione.

Una sfida logistica non da poco, perché il palco dovrà essere montato e smontato sul terreno di gioco nell’arco di pochi minuti.

Non è la prima volta che la Fifa sperimenta questa formula: un intervento simile era già andato in scena durante la finale del Mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain, disputata la scorsa estate proprio al MetLife Stadium. La differenza sostanziale, questa volta, è che lo spettacolo si terrà sul campo di gioco e non a bordo campo, complicando ulteriormente la macchina organizzativa.

L’obiettivo benefico

Dietro la scaletta e le luci del palco, l’iniziativa ha anche una finalità meno appariscente. L’halftime show sosterrà infatti il Fifa Global Citizen Education Fund, il progetto con cui Fifa e Global Citizen puntano a raccogliere 100 milioni di dollari da destinare all’accesso all’istruzione e alle opportunità legate al calcio per bambini di tutto il mondo. Al fondo sono già stati destinati oltre 30 milioni di dollari, cifra che continuerà a crescere grazie a un dollaro donato per ogni biglietto venduto per le partite dei Mondiali 2026.

L’evento è prodotto da Global Citizen in collaborazione con Live Nation e Done + Dusted, e sarà trasmesso in diretta a un pubblico stimato in centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per la Fifa si tratta di un salto di dimensione nella propria strategia di intrattenimento, con l’ambizione dichiarata di collocare il calcio al centro dello spettacolo globale allo stesso modo in cui il football americano ha fatto con il Super Bowl.