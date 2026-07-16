Ai club di Serie A 14 milioni per i giocatori ai Mondiali: chi ha incassato di più

I Mondiali 2026 si avvicinano alla loro conclusione con sole due partite da disputarsi: la finale 3°-4° posto di sabato sera fra Francia e Inghilterra e la finalissima Spagna-Argentina in programma al New York New Jersey Stadium di domenica. Anche in occasione di questa edizione del torneo iridato, la FIFA e la European Football Clubs (EFC, la vecchia ECA) , hanno firmato un’intesa per il FIFA Club Benefits Programme (CBP).

Sulla base di questi dati, Calcio e Finanza ha calcolato quanto incasseranno i club di Serie A per avere ceduto i calciatori alle nazionali impegnate nei mondiali: 14 milioni di dollari complessivi. La cifra è stata calcolando tenendo conto delle indicazioni della FIFA per il versamento dei premi: i giorni considerati sono quelli che vanno dalla data di rilascio dei calciatori per il torneo (il 25 maggio 2026) fino al giorno successivo all’ultima partita della nazionale per la quale il calciatore era convocato. Nel caso di calciatori che hanno visto scadere il proprio contratto a giugno (o che sono stati ceduti), vengono considerati solamente i giorni utili nei quali erano ancora sotto contratto con la squadra della stagione scorsa.

Per quanto riguarda le società, quella che percepirà di più dal massimo organo di governo del calcio mondiale sarà il Milan, che è il club che ha visto più calciatori tesserati impegnati a questi Mondiali. Il club rossonero, dai 10 calciatori selezionati con le rispettive nazionali, percepirà quindi dalla FIFA un totale di oltre 2,3 milioni di dollari. Seguono Atalanta e Inter, rispettivamente a quota 1,6 e 1,55 milioni di dollari.

Di seguito tutte le cifre, calcolate da Calcio e Finanza, di quanto incassato dai club di Serie A (il dato tiene già conto dei giorni fino alla fine del torneo, tra la sfida per il 3°-4° posto e quella per il titolo):