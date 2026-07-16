Dall'Arezzo al Celta Vigo: le amichevoli estive del Napoli in Pay Per View

Il Napoli ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri dopo il biennio, con uno scudetto conquistato, firmato da Antonio Conte. Grande attesa per questo nuovo ciclo azzurro, in attesa che inizi anche il mercato in entrata, per cui servirà però attendere prima qualche uscita.

I tifosi partenopei potranno comunque iniziare a vedere i primi frutti del lavoro del nuovo tecnico nelle amichevoli in programma nelle prossime settimane prima dell’inizio della stagione che vedrà il Napoli protagonista anche in Champions League. E per farlo, come ormai accade di consueto in ogni prestagione degli azzurri, sarà necessario acquistare la singola partita amichevole in Pay Per View tramite DAZN, Sky Primafila e OneFootball.