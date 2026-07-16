Dall'Arezzo al Celta Vigo: le amichevoli estive del Napoli in Pay Per View

Il Napoli ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri dopo il biennio, con uno scudetto conquistato, firmato da Antonio Conte. Grande attesa per questo nuovo ciclo azzurro, in attesa che inizi anche il mercato in entrata, per cui servirà però attendere prima qualche uscita.
I tifosi partenopei potranno comunque iniziare a vedere i primi frutti del lavoro del nuovo tecnico nelle amichevoli in programma nelle prossime settimane prima dell’inizio della stagione che vedrà il Napoli protagonista anche in Champions League. E per farlo, come ormai accade di consueto in ogni prestagione degli azzurri, sarà necessario acquistare la singola partita amichevole in Pay Per View tramite DAZN, Sky Primafila e OneFootball.
Il Napoli ha ufficializzato cinque sfide durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro:
- Mercoledì 22 luglio, ore 18.00 – Napoli-Arezzo, Stadio Comunale Dimaro
- Domenica 26 luglio, ore 18.00 – Napoli-Carrarese, Stadio Comunale Dimaro
- Mercoledì 5 agosto, ore 18.30 – Napoli-Osasuna, Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro
- Sabato 8 agosto, ore 21.00 – Napoli-Celta Vigo, Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro
- Mercoledì 12 agosto, ore 21.00 – Napoli-Aris Salonicco, Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro