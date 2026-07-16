DAZN lancia la nuova stagione: i prezzi per seguire la Serie A nel 2026/27

Un aggiornamento che arriva dopo un periodo, come dicevamo, di prezzi bloccati e dopo acquisizioni importanti che, nelle ultime stagioni, hanno portato in piattaforma diritti premium come il Mondiale per Club e il Mondiale 2026 , Roland Garros e Australian Open grazie all’accordo pluriennale stretto con Eurosport . Di recente, anche l’offerta dedicata al volley si è rafforzata con nuove competizioni, a partire dalla trasmissione di tutto il campionato italiano di volley femminile e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana.

Dopo essere rimasto invariato per oltre due anni, il listino di DAZN si aggiorna in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i piani My Club Pass , Goal e Sport manterranno invariati i propri prezzi, mentre esclusivamente per i piani Full e Family le tariffe si adegueranno per tutti alle tariffe già in vigore da marzo 2026 . Nel corso dei prossimi mesi DAZN comunicherà ai propri abbonati che hanno in scadenza l’abbonamento, l’aggiornamento della tariffa.

Il piano FULL a partire da 31, 60 euro al mese

Il piano DAZN FULL include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup, il calcio femminile con tutta la Serie A Women. A questo si aggiunge l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup, del Mondiale 2027 e tutte le partite della Volleyball Nations League. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC.

Chi è abbonato al pacchetto ha accesso anche a tutti i canali Eurosport oltre al canale HD1 e HD2. Come per la stagione passata, le tipologie di abbonamento sono tre:

annuale con pagamento anticipato : il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 3 7 9 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa mensile di circa 31,60 euro . È il pacchetto che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso ;

annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi : il prezzo mensile sarà di 36,99 euro al mese ;

pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni : chi preferisce l’ abbonamento DAZN Full flessibile può attivare il piano a 46,99 euro al mese

I l piano FAMILY , a partire da 26 euro al mese per singolo accesso

Il piano DAZN Family include tutti i contenuti del piano FULL, con l’aggiunta della possibilità di guardare i contenuti in diretta contemporaneamente da due dispositivi collegati a reti internet diverse, e tutti i canali Eurosport oltre all’ HD1 e HD2. Come per la stagione passata, anche per questo piano le tipologie di abbonamento sono tre: