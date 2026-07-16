DAZN lancia la nuova stagione: i prezzi per seguire la Serie A nel 2026/27

Dopo essere rimasto invariato per oltre due anni, il listino di DAZN si aggiorna in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i piani My Club Pass, Goal e Sport manterranno invariati i propri prezzi, mentre esclusivamente per i piani Full e Family le tariffe si adegueranno per tutti alle tariffe già in vigore da marzo 2026. Nel corso dei prossimi mesi DAZN comunicherà ai propri abbonati che hanno in scadenza l’abbonamento, l’aggiornamento della tariffa.
Un aggiornamento che arriva dopo un periodo, come dicevamo, di prezzi bloccati e dopo acquisizioni importanti che, nelle ultime stagioni, hanno portato in piattaforma diritti premium come il Mondiale per Club e il Mondiale 2026, Roland Garros e Australian Open grazie all’accordo pluriennale stretto con Eurosport. Di recente, anche l’offerta dedicata al volley si è rafforzata con nuove competizioni, a partire dalla trasmissione di tutto il campionato italiano di volley femminile e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana.
Ma quali saranno dunque le proposte di DAZN per seguire la nuova stagione?
I vantaggi del MYCLUB PASS
Partiamo dai piani che consentono di seguire la Serie A. Seguire solo la propria squadra di Serie A, con MYCLUB PASS a 29,99 euro.
Tra i piani previsti per la nuova stagione calcistica rimane MYCLUB PASS, l’abbonamento DAZN più economico. Il piano, disponibile allo stesso prezzo in vigore da quello che DAZN stabilì per il suo debutto da player principale della Serie A nel 2021, è pensato per i tifosi che non vogliono perdere nemmeno una partita della propria squadra del cuore. A 29,99 euro al mese, il prezzo rimane invariato sia per i clienti già attivi che per i nuovi.
Il piano FULL a partire da 31,60 euro al mese
Il piano DAZN FULL include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup, il calcio femminile con tutta la Serie A Women. A questo si aggiunge l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup, del Mondiale 2027 e tutte le partite della Volleyball Nations League. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC.
Chi è abbonato al pacchetto ha accesso anche a tutti i canali Eurosport oltre al canale HD1 e HD2. Come per la stagione passata, le tipologie di abbonamento sono tre:
- annuale con pagamento anticipato: il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 379 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa mensile di circa 31,60 euro. È il pacchetto che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso;
- annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo mensile sarà di 36,99 euro al mese;
- pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: chi preferisce l’abbonamento DAZN Full flessibile può attivare il piano a 46,99 euro al mese
Il piano FAMILY, a partire da 26 euro al mese per singolo accesso
Il piano DAZN Family include tutti i contenuti del piano FULL, con l’aggiunta della possibilità di guardare i contenuti in diretta contemporaneamente da due dispositivi collegati a reti internet diverse, e tutti i canali Eurosport oltre all’ HD1 e HD2. Come per la stagione passata, anche per questo piano le tipologie di abbonamento sono tre:
- annuale con pagamento anticipato: il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 619 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa di 26 euro al mese per singolo accesso a rete differente. È il pacchetto Family che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso;
- annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo mensile sarà di 61,99 euro al mese, che equivale a una spesa di 31 euro al mese per singolo accesso;
- pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: chi preferisce l’abbonamento DAZN Family flessibile può attivare il piano a 71,99 euro al mese senza vincoli che equivale a una spesa di 36 euro al mese per singolo accesso.
Gli altri piani: dalla Serie B agli amanti del multisport
Non vanno dimenticati altri due pacchetti che non includono la visione completa della Serie A, ma che si adattano alle esigenze di alcuni tifosi e che manterranno invariati i prezzi, anche per la stagione 2026/27.
Il primo è DAZN Goal, il pacchetto pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A Women, tutta La Liga e la FA Cup. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo. Questi i piani disponibili che mantengono invariati i prezzi:
- annuale con pagamento anticipato: il prezzo rimane fissato a 129 euro (che equivale a 10,75 euro al mese);
- annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo rimane fissato a 13,99 euro al mese, per un anno intero di visione;
- pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: prezzo fissato a 19,99 euro al mese, senza obbligo di permanenza.
Il secondo, invece, è DAZN Sports. Si tratta del pacchetto dedicato agli amanti del multisport. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. A partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup, del Mondiale 2027 e tutte le partite della Volleyball Nations League. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, è incluso nel pacchetto un ampio catalogo di eventi sportivi premium.
Infatti, nel pacchetto Sports, sono incluse tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 – dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC. Questi i piani disponibili che mantengono invariati i prezzi:
- annuale con pagamento anticipato: il prezzo rimane fissato a 99 euro (equivalente a 8,25 euro al mese);
- annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo rimane fissato a 11,99 euro al mese, per un anno intero di visione;
- pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: prezzo fissato a 14,99 euro al mese, senza obbligo di permanenza.