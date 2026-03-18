DAZN alza i prezzi dei piani Full e Family per i nuovi abbonati

Dopo essere rimasto invariato per oltre due anni, il listino prezzi di DAZN si aggiorna in vista dei prossimi mesi. La piattaforma di sport in streaming – che in estate trasmetterà tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 – ha alzato i prezzi degli abbonamenti ai piani Full e Family , solamente per i nuovi clienti, mentre chi è già abbonato non subirà modifiche del tariffario.

Nel dettaglio, il piano DAZN Full (che offre l’accesso a tutti i contenuti di DAZN, con visione in contemporanea su due dispositivi diversi, se connessi alla stessa rete) con pagamento annuale anticipato passa da 359 a 379 euro, mentre la versione annuale con pagamento mensile sale da 34,99 a 36,99 euro al mese. L’opzione Flex, senza vincoli di durata, aumenta da 44,99 a 46,99 euro.

Di seguito, tutti i prezzi per l’abbonamento al piano Full:

Full mensile (con possibilità di svincolo) – 46,99 euro

Full annuale (con pagamento dilazionato in 12 mensilità) – 36,99 euro

Full annuale (con pagamento in unica soluzione) – 379 euro, pari a circa 31,6 euro al mese

Ritocchi simili anche per il piano DAZN Family, che consente la visione contemporanea su due dispositivi anche se collegati a reti diverse. Il pacchetto annuale con pagamento anticipato sale da 559 a 619 euro, pari a poco più di 51 euro al mese (meno di 26 euro al mese a testa, per due persone). La formula mensile passa da 59,99 a 61,99 euro, mentre la versione Flex cresce da 69,99 a 71,99 euro.

Di seguito, tutti i prezzi per l’abbonamento al piano Family:

Family mensile (con possibilità di svincolo) – 71,99 euro

Family annuale (con pagamento dilazionato in 12 mensilità) – 61,99 euro

Family annuale (con pagamento in unica soluzione) – 619 euro, pari a circa 51,6 euro al mese e corrispondente a 26 euro al mese a testa per due persone

Restano invece invariati i prezzi degli altri pacchetti: MyClub Pass, che permette di seguire solo la propria squadra del cuore di Serie A a 29,99 euro al mese, DAZN Goal a partire da 13,99 euro e DAZN Sports a partire da 11,99 euro.

L’aumento arriva in un momento in cui la piattaforma ha ampliato il proprio portafoglio di diritti. Tra le novità ci sono tutte le partite della Coppa del Mondo 2026, gli Europei di volley maschili e femminili del 2026 e del 2028, oltre all’integrazione dei canali Eurosport HD1 e HD2, che portano in catalogo eventi come Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France e UFC.