Dagli obiettivi intermedi alle sanzioni: i dettagli dell'accordo Juve-UEFA per il FPF

Il procedimento nasce dal mancato rispetto, da parte del club bianconero, delle regole UEFA sulla stabilità finanziaria previste dagli articoli 85-92. In particolare, la Juventus non ha rispettato la cosiddetta Football Earnings Rule , il parametro che ha sostituito il vecchio concetto di break-even e che misura la sostenibilità dei risultati economici generati dall’attività calcistica.

Alla fine del mese di giugno la UEFA ha ufficializzato il raggiungimento di un’intesa con la Juventus per la firma del cosiddetto settlement agreement . Si tratta di un accordo che mira al rientro da parte del club bianconero nei parametri economici del nuovo sistema di Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (CLFS) . Il settlement agreement firmato il 30 giugno 2026 con la First Chamber del Club Financial Control Body (CFCB) prevede un percorso triennale di monitoraggio, con obiettivi finanziari progressivi, una sanzione economica fino a 20 milioni di euro e possibili limitazioni sul mercato europeo in caso di mancato rispetto degli impegni.

Secondo la UEFA, la società ha registrato un deficit aggregato di Football Earnings superiore alla deviazione consentita nei periodi di rendicontazione chiusi nel 2023, 2024 e 2025. Per questo motivo, nel settembre 2025 il CFCB aveva aperto un procedimento nei confronti del club, poi concluso con la definizione del settlement agreement. L’accordo consente alla Juventus di evitare una sanzione immediata più pesante, ma impone alla società un percorso vincolante per il ritorno alla piena conformità con i requisiti UEFA.

Un percorso di rientro lungo tre stagioni

Come emerge da documenti ufficiali della UEFA consultati da Calcio e Finanza, il settlement agreement avrà una durata di tre anni e riguarderà i periodi di rendicontazione chiusi nel 2026, 2027 e 2028, oltre alle stagioni sportive 2026/27, 2027/28 e 2028/29. L’obiettivo finale fissato dalla UEFA è che, al termine del percorso, la Juventus torni a rispettare pienamente la Football Earnings Rule, ovvero registri un avanzo aggregato oppure un deficit comunque all’interno della deviazione massima ammessa dal regolamento.

Il percorso è stato costruito in maniera progressiva. Per il primo esercizio, relativo al bilancio chiuso nel 2026, la Juventus dovrà limitare il proprio deficit di Football Earnings a un massimo di 5 milioni di euro (si tratta del deficit al quale sono già stati sottratti i cosiddetti costi virtuosi che la UEFA elimina dal conteggio). Il target potrà comunque essere aumentato fino a un massimo di 60 milioni di euro nel caso in cui l’eventuale peggioramento sia interamente coperto attraverso contributi o operazioni di equity.

Per il periodo successivo, chiuso nel 2027, l’obiettivo sarà ancora più stringente: il club dovrà raggiungere il pareggio, con un deficit massimo pari a zero. Anche in questo caso sarà possibile un incremento del target se derivante da una sovraperformance rispetto al primo anno o da nuovi apporti di capitale, ma il deficit complessivo dei due esercizi non potrà superare i 60 milioni di euro.

Il traguardo finale è fissato sul periodo chiuso nel 2028, quando la Juventus dovrà rispettare la Football Earnings Rule considerando il risultato aggregato dei tre esercizi 2026, 2027 e 2028.

Gli obblighi di controllo imposti dalla UEFA

Durante il periodo del settlement la Juventus sarà sottoposta a un monitoraggio costante da parte della UEFA. Il club dovrà continuare a rispettare tutti i criteri previsti dal regolamento sulle licenze UEFA e dovrà dimostrare la propria capacità di operare come società in continuità aziendale. Per questo motivo, dovranno essere presentate relazioni dei revisori sui bilanci annuali e intermedi prive di rilievi sulla capacità del club di proseguire la propria attività.

La Juventus dovrà inoltre fornire alla UEFA informazioni finanziarie e legali complete, corrette e aggiornate, compresi i dati relativi al proprio “Transfer Balance”, cioè il saldo tra gli effetti economici delle operazioni di mercato in entrata e in uscita.

Tra gli impegni assunti rientra anche la presentazione di report periodici alla First Chamber del Club Financial Control Body. La società dovrà inviare aggiornamenti ogni sei mesi sullo stato di avanzamento del piano, dimostrando il rispetto degli obiettivi fissati dall’accordo.

La UEFA potrà inoltre richiedere ulteriori informazioni o coinvolgere revisori esterni per verificare la corretta applicazione del settlement.

La multa: 6 milioni subito, fino a 14 milioni condizionati

L’accordo – come già evidenziato alla fine del mese di giugno – prevede una sanzione economica complessiva pari a 20 milioni di euro. Una prima quota, pari a 6 milioni di euro, è immediatamente dovuta dalla Juventus e non dipende dal rispetto degli obiettivi futuri. La seconda parte, fino a 14 milioni di euro, è invece condizionata al mancato raggiungimento dei target stabiliti.

Nel dettaglio, la quota variabile della multa sarà così distribuita:

4 milioni di euro nel caso in cui venga superato il target fissato per il 2026;

5 milioni di euro se non verrà rispettato l’obiettivo relativo al 2027;

5 milioni di euro se verrà superato il target finale del settlement.

Come raccontato da Calcio e Finanza, la Juventus considera già di essere in linea con gli obiettivi del primo target e confida nella capacità di riuscire a rispettare tutti i paletti imposti, evitando così ulteriori sanzioni. In ogni caso, come si legge nel documento, la UEFA ha previsto anche una clausola più severa: la parte condizionata della multa potrà essere raddoppiata qualora la Juventus presenti dati economici elaborati su un perimetro societario non corretto o non conformi ai criteri contabili previsti dal regolamento.