Trump sarà allo stadio per la finale dei Mondiali: presente anche il primo ministro spagnolo Sanchez

New York si sta preparando per essere il teatro dell’evento sportivo più atteso del mondo: la finale dei Mondiali che quest’anno vedrà di fronte Spagna e Argentina e due stelle di grande caratura come Lamine Yamal e Lionel Messi . Il teatro sarà il New York New Jersey Stadium .

Oltre a Trump, sulle tribune ad assistere alla finale ci sarà anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, mentre l’omologo argentino Javier Milei ha già fatto sapere che non si recherà negli Stati Uniti, ma rimarrà nella sua residenza presidenziale, anche per un fattore di scaramanzia. Inoltre, per la Spagna ci sarà anche la famiglia reale al gran completo: Re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofia.

A vedere la finale dal vivo ci sarà anche il sindaco di New York, Zohran Mamdani, oltre a una lunga lista di vip da Hollywood al mondo della musica, passando per Wall Street. Molte star, inclusi Laura Pausini e Tom Cruise, saranno protagoniste della cerimonia di chiusura in programma prima del calcio di inizio, e del primo half-time show della storia del torneo.