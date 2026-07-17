La maglia di Pelé del Mondiale 1958 venduta all'asta per quasi 5 milioni di dollari

Si tratta della seconda maglia da trasferta più costosa mai venduta all’asta nella storia del calcio.

Di
Anna Botton
Finanza
Onefootball
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Il gol di Pelé nella semifinale contro la Francia (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Una maglia indossata da Pelé nella finale di Coppa del Mondo 1958 vinta dal Brasile è stata venduta per 4,9 milioni di dollari a un’asta da Sotheby’s a New York dopo che un acquirente anonimo ha superato altri quattro offerenti.

O’Rei aveva 17 anni quando segnò due gol nella vittoria per 5-2 della sua nazionale contro quella di casa della Svezia e la maglia blu è diventata la seconda maglia più costosa mai venduta all’asta.

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Il record appartiene alla maglia indossata da Maradona durante la leggendaria partita dei quarti di finale contro l’Inghilterra ai Mondiali del Messico 1986, pagata 9,3 milioni di dollari.

L’Argentina vinse la partita per 2-1 grazie a due gol di Maradona, tra cui la sua famigerata “Mano de Dios”, con cui colpì la palla per mandarla in rete. Mentre la seconda rete viene ricordata come il gol del secolo.

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