La maglia di Pelé del Mondiale 1958 venduta all'asta per quasi 5 milioni di dollari

Una maglia indossata da Pelé nella finale di Coppa del Mondo 1958 vinta dal Brasile è stata venduta per 4,9 milioni di dollari a un’asta da Sotheby’s a New York dopo che un acquirente anonimo ha superato altri quattro offerenti.

O’Rei aveva 17 anni quando segnò due gol nella vittoria per 5-2 della sua nazionale contro quella di casa della Svezia e la maglia blu è diventata la seconda maglia più costosa mai venduta all’asta.