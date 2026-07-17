L’Atletico torna alla carica per Nico Gonzalez: la possibile plusvalenza per la Juventus

L’Atletico Madrid punta Nico Gonzalez. Il club madrileno si rifà sotto per l’esterno argentino che ha trascorso l’ultima stagione in prestito agli ordini di Diego Simeone. La formula concordata con la Juventus prevedeva 1 milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo e un diritto di riscatto pari a 32 milioni, che i Colchoneros non hanno esercitato entro i termini previsti per poter trattare una cifra inferiore.
Nonostante gli spagnoli non abbiano perfezionato l’operazione, l’interesse per Nico Gonzalez – che ha acquisito anche la cittadinanza italiana – rimane e la dirigenza dell’Atletico è al lavoro per soddisfare le richieste dell’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali.
Juventus Nico Gonzalez – La possibile plusvalenza
Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la richiesta dei bianconeri per lasciar partire a titolo definitivo l’esterno argentino non sarà inferiore ai 25 milioni di euro. Cifra che sta facendo riflettere l’Atletico che vuole però accontentare le richieste di Simeone, ben sapendo che dopo i Mondiali questa richiesta potrebbe non scendere, se non addirittura salire a 30 milioni, avvicinandosi sensibilmente alle cifre del diritto di riscatto.
L’argentino, inoltre, ha un valore a bilancio al 30 giugno 2026 pari a 21,7 milioni di euro: una cessione a 25 milioni di euro nel corso della sessione estiva di calciomercato consentirebbe di mettere a segno una plusvalenza intorno ai 3,3 milioni di euro, che verrebbe iscritta nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2027,.
Nel determinare il sollievo strutturale per le casse bianconere di un’eventuale uscita di Nico Gonzalez, va messo in conto il risparmio sullo stipendio, che lo scorso anno è stato interamente versato dai Colchoneros. In bianconero l’ala sudamericana percepisce un ingaggio netto di 3,6 milioni di euro con un contratto valido fino al 30 giugno 2029.
Considerando i benefici del decreto crescita, il peso sulle casse bianconere in termini di stipendio lordo è di 4,7 milioni di euro, che sommati all’ammortamento annuale di 7,2 milioni di euro comporterebbe un risparmio complessivo annuale di 11,9 milioni di euro rispetto all’opzione di tenerlo in rosa, a cui si aggiungerebbe anche il valore della plusvalenza. Nei prossimi giorni le società cercheranno di trovare una quadra con l’Atletico pronto ad accontentare Simeone e la Juventus che non vuole svendere un suo calciatore.