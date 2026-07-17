L’Atletico torna alla carica per Nico Gonzalez: la possibile plusvalenza per la Juventus

L’Atletico Madrid punta Nico Gonzalez. Il club madrileno si rifà sotto per l’esterno argentino che ha trascorso l’ultima stagione in prestito agli ordini di Diego Simeone. La formula concordata con la Juventus prevedeva 1 milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo e un diritto di riscatto pari a 32 milioni, che i Colchoneros non hanno esercitato entro i termini previsti per poter trattare una cifra inferiore.

Nonostante gli spagnoli non abbiano perfezionato l’operazione, l’interesse per Nico Gonzalez – che ha acquisito anche la cittadinanza italiana – rimane e la dirigenza dell’Atletico è al lavoro per soddisfare le richieste dell’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali.