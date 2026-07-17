Accordo fra Sky Italia e sindacati: fino a 150 uscite volontarie entro novembre

I sindacati Slc-Cgil, Fistel Cisl e UilFpc hanno firmato una nuova ipotesi di accordo con Sky Italia e Sky Italia Network Service che segue il percorso della contrattazione di anticipo, per ridurre l’impatto che le situazioni di crisi potrebbero avere sull’occupazione.

Il fatto che le attività media, multimedia ed entertainment vengano concentrate in NBCUniversal, di cui Sky farà parte, mentre le attività di fibra e connessione rimangano in Comcast, non esclude la possibilità di avere ripercussioni in Italia. Tuttavia, riferiscono le sigle, l’azienda ha confermato che la propria strategia in Europa rimane invariata.

Il nuovo l’accordo ha lo scopo di assicurare la tenuta dei perimetri aziendali articolati sui tre siti di Cagliari, Milano e Roma, con la garanzia che l’azienda si asterrà da azioni unilaterali e traumatiche fino al 31 dicembre 2026. Azienda e sindacato hanno confermato come job posting e reskilling continuino a essere strumenti fondamentali nella gestione degli impatti e nella riconversione delle competenze.