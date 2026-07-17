Accordo fra Sky Italia e sindacati: fino a 150 uscite volontarie entro novembre

I sindacati Slc-Cgil, Fistel Cisl e UilFpc hanno firmato una nuova ipotesi di accordo con Sky Italia e Sky Italia Network Service che segue il percorso della contrattazione di anticipo, per ridurre l’impatto che le situazioni di crisi potrebbero avere sull’occupazione.
Oltre alle incertezze derivanti da un quadro politico ed economico in fibrillazione, nel caso di Sky bisognerà capire, sottolineano le sigle, come si dettaglierà la recente decisione di Comcast di arrivare a una divisione in due aziende delle attività finora integrate.
Il fatto che le attività media, multimedia ed entertainment vengano concentrate in NBCUniversal, di cui Sky farà parte, mentre le attività di fibra e connessione rimangano in Comcast, non esclude la possibilità di avere ripercussioni in Italia. Tuttavia, riferiscono le sigle, l’azienda ha confermato che la propria strategia in Europa rimane invariata.
Il nuovo l’accordo ha lo scopo di assicurare la tenuta dei perimetri aziendali articolati sui tre siti di Cagliari, Milano e Roma, con la garanzia che l’azienda si asterrà da azioni unilaterali e traumatiche fino al 31 dicembre 2026. Azienda e sindacato hanno confermato come job posting e reskilling continuino a essere strumenti fondamentali nella gestione degli impatti e nella riconversione delle competenze.
Dopo il piano di uscite incentivate del febbraio 2026, le parti hanno deciso di attivarne un altro, sempre su base volontaria, con effetti entro la fine di novembre. Questa nuova finestra di uscita sarà aperta ai dipendenti di Sky Italia e di Sky Italia Network Service con contratto a tempo indeterminato, per un numero pari a circa 150 lavoratori, fatta salva la possibilità di superare questo numero laddove le risorse economiche risultassero capienti.
Per quanto riguarda l‘isopensione, l’azienda ha comunicato che sono pervenute, in forza dell’accordo di febbraio, circa una ottantina di preadesioni, il cui esito è legato a una serie di fattori.
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