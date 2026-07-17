Il Barcellona rafforza le casse del club: ufficiale un nuovo bond da 105 milioni

Questi fondi saranno utilizzati dalla società catalana anche per «proseguire nell’attuazione del proprio piano strategico».

Di
Luca Cosentini
Finanza
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Joan Laporta (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Il Barcellona, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver completato un’emissione di Senior Secured Notes per un importo di 105 milioni di euro, con scadenza nell’ottobre 2036 e una cedola fissa del 5,14%. L’operazione ha ricevuto un forte sostegno da parte degli investitori istituzionali internazionali.

Infatti, la domanda ha ampiamente superato l’importo offerto, con una sottoscrizione superiore al 200%, e l’intera emissione è stata collocata in meno di due ore presso un gruppo selezionato di investitori statunitensi composto da compagnie assicurative, fondi d’investimento e fondi pensione.

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«Questo successo rafforza la fiducia dei mercati internazionali nella solidità del progetto del Barcellona, così come nella capacità del club di attuare la propria strategia finanziaria e di crescita. L’elevata domanda registrata e le condizioni ottenute con questa emissione dimostrano il sostegno degli investitori all’evoluzione finanziaria del club. Tale sostegno si riflette inoltre nella riduzione dello spread richiesto dal mercato, passato da 240 a 202 punti base rispetto all’emissione precedente, evidenziando una percezione del rischio più favorevole e una maggiore fiducia nel progetto del Barcellona», si legge nella nota del club catalano presieduto da Joan Laporta.

«I fondi ottenuti con questa prima emissione saranno destinati a rafforzare la posizione di tesoreria del club – conclude il comunicato – e a proseguire nell’attuazione del proprio piano strategico, in linea con gli obiettivi di crescita e consolidamento finanziario del Barcellona. Goldman Sachs ha agito in qualità di arranger e agente collocatore di questa emissione obbligazionaria decennale».

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