Il Barcellona rafforza le casse del club: ufficiale un nuovo bond da 105 milioni

Infatti, la domanda ha ampiamente superato l’importo offerto, con una sottoscrizione superiore al 200%, e l’intera emissione è stata collocata in meno di due ore presso un gruppo selezionato di investitori statunitensi composto da compagnie assicurative, fondi d’investimento e fondi pensione.

Il Barcellona , attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver completato un’emissione di Senior Secured Notes per un importo di 105 milioni di euro , con scadenza nell’ ottobre 2036 e una cedola fissa del 5,14% . L’operazione ha ricevuto un forte sostegno da parte degli investitori istituzionali internazionali .

«Questo successo rafforza la fiducia dei mercati internazionali nella solidità del progetto del Barcellona, così come nella capacità del club di attuare la propria strategia finanziaria e di crescita. L’elevata domanda registrata e le condizioni ottenute con questa emissione dimostrano il sostegno degli investitori all’evoluzione finanziaria del club. Tale sostegno si riflette inoltre nella riduzione dello spread richiesto dal mercato, passato da 240 a 202 punti base rispetto all’emissione precedente, evidenziando una percezione del rischio più favorevole e una maggiore fiducia nel progetto del Barcellona», si legge nella nota del club catalano presieduto da Joan Laporta.

«I fondi ottenuti con questa prima emissione saranno destinati a rafforzare la posizione di tesoreria del club – conclude il comunicato – e a proseguire nell’attuazione del proprio piano strategico, in linea con gli obiettivi di crescita e consolidamento finanziario del Barcellona. Goldman Sachs ha agito in qualità di arranger e agente collocatore di questa emissione obbligazionaria decennale».