All'Union la licenza d’uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi del Brescia

Nella giornata di ieri è stato perfezionato, con atto notarile, il contratto di affidamento in licenza d’uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi del Brescia Calcio all’Union Brescia, società di Serie C presieduta da Giuseppe Pasini. L’affidamento è avvenuto a seguito dell’aggiudicazione della procedura competitiva indetta dalla Curatela, nell’ambito della quale l’Union Brescia è risultato l’unico soggetto aggiudicatario.

«Con la sottoscrizione dell’atto notarile si conclude pertanto il procedimento previsto dalla procedura – si legge nel comunicato dell’Union Brescia –, consentendo al Club di utilizzare ufficialmente il marchio storico e i relativi segni distintivi secondo i termini e le modalità disciplinati dal contratto di licenza. L’operazione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel percorso di consolidamento di Union Brescia e rafforza il progetto volto a garantire continuità alla tradizione calcistica bresciana, nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni coinvolte».