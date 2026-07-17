All'Union la licenza d’uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi del Brescia

Il club di Giuseppe Pasini, che milita in Serie C, potrà così riportare il vecchio logo e la storica “Vu” bianca sulle proprie divise da gioco già da questa stagione.

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
Pasini Union Brescia
Giuseppe Pasini (Foto: Nicolò Campo / Insidefoto)

Nella giornata di ieri è stato perfezionato, con atto notarile, il contratto di affidamento in licenza d’uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi del Brescia Calcio all’Union Brescia, società di Serie C presieduta da Giuseppe Pasini. L’affidamento è avvenuto a seguito dell’aggiudicazione della procedura competitiva indetta dalla Curatela, nell’ambito della quale l’Union Brescia è risultato l’unico soggetto aggiudicatario.

«Con la sottoscrizione dell’atto notarile si conclude pertanto il procedimento previsto dalla procedura – si legge nel comunicato dell’Union Brescia –, consentendo al Club di utilizzare ufficialmente il marchio storico e i relativi segni distintivi secondo i termini e le modalità disciplinati dal contratto di licenza. L’operazione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel percorso di consolidamento di Union Brescia e rafforza il progetto volto a garantire continuità alla tradizione calcistica bresciana, nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni coinvolte».

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Nel dettaglio, l’Union Brescia potrà da ora rimettere sul petto il logo storico, anche se il nuovo stemma sta diventando sempre più un brand e quindi si dovrebbe continuare così, e dotare le proprie divise da gioco con l‘iconica “Vu” bianca.

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