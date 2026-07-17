Risiko bancario, Mps respinge l'Opas di Intesa: «Offerta troppo bassa». E apre a Banco Bpm

Un corrispettivo ritenuto inadeguato, una stima delle sinergie che appare troppo generosa, il pericolo di incorrere in problematiche antitrust, anche in relazione alla quota nelle Generali, e il rischio, legato allo smembramento della rete del Monte dei Paschi, di indebolire il sostegno all’economia reale del Paese che Siena ha sempre garantito. Sono diversi i rilievi sollevati dal Consiglio di Amministrazione di Mps all’indirizzo dell’offerta di Intesa Sanpaolo, in quelle che il CdA definisce «osservazioni preliminari» che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

Allo stesso tempo il consiglio, riunitosi per esaminare sia l‘Opas di Ca’ de Sass che l’invito a nozze di Banco Bpm, si impegna «a un approfondimento completo e rigoroso» della proposta di Giuseppe Castagna, anche alla luce del fatto che assicura la «valorizzazione dell’intero perimetro» e «non presuppone la disaggregazione» del Monte. La posizione è accolta «con soddisfazione» da Piazza Meda, che vede riconosciuta la «valenza industriale» di una proposta «finalizzata a creare valore per gli azionisti di entrambe le banche e a consentire di preservare Mps nella sua interezza». Sul tema di Banco Bpm nel corso del CdA, che ha deliberato all’unanimità, non è mancata qualche frizione. In particolare perché alcuni consiglieri non avrebbero ottenuto informazioni, chieste più volte, circa le interlocuzioni tra Mps e Banco Bpm.