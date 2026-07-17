Calcio in lutto: morto Osvaldo Bagnoli, il tecnico dello storico scudetto del Verona

Con i gialloblù conquistò la Serie A nel 1984/85. Aveva 91 anni.

Di
Luca Cosentini
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Osvaldo Bagnoli (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il calcio italiano perde una delle sue figure più storiche. Questa mattina è morto, all’eta di 91 anni, Osvaldo Bagnoli, tecnico che ha guidato il Verona allo storico scudetto conquistato nella stagione 19845/85.

La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, suscitando immediatamente commozione tra tifosi, ex giocatori e appassionati di calcio.

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Nato a Milano il 3 luglio 1935Bagnoli aveva iniziato la sua carriera da calciatore come centrocampista, vestendo le maglie di MilanHellas VeronaSPALUdineseCatanzaro e Verbania. Ma è stata la carriera da allenatore a consegnarlo definitivamente alla storia del calcio italiano.

Arrivato sulla panchina dell’Hellas Verona nel 1981, portò i gialloblù allo storico scudetto del 1984-1985, il Verona conquistò infatti il suo primo e unico scudetto, precedendo le grandi potenze del calcio italiano e regalando ai tifosi un sogno destinato a diventare leggenda.

Quella squadra, trascinata da campioni come Preben ElkjærHans-Peter BriegelAntonio Di Gennaro e Roberto Tricella, rappresentò il capolavoro calcistico di Bagnoli, capace di coniugare organizzazione tattica, spirito di gruppo e una straordinaria capacità di valorizzare i propri giocatori.

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