Il TAR del Lazio respinge il ricorso di Cloudflare: multa da 14 milioni per la violazione delle norme antipirateria

Dopo aver respinto i motivi di ricorso di tipo procedurale, e illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di pirateria online, i giudici, sulla contestazione del quantum della multa inflitta, hanno ritenuto che la delibera sanzionatoria «si appalesa come il frutto di un corretto e proporzionato bilanciamento tra l’esigenza di repressione dell’illecito e la capacità patrimoniale del trasgressore»; e non sono stati ritenuti sussistenti «i presupposti per l’esercizio del potere di rideterminazione giudiziale del quantum».

Il TAR ha però ritenuto che il potere esercitato dall’Autorità italiana trovi il suo fondamento proprio nella Legge antipirateria «che attribuisce espressamente all’Agcom il potere di ordinare la disabilitazione dell’accesso ai contenuti diffusi in violazione del diritto d’autore nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi VPN e DNS, ‘ovunque residenti e ovunque localizzati».

«Le sentenze del TAR Lazio rappresentano una svolta storica nella tutela del diritto d’autore e dell’industria sportiva italiana – ha commentato l’Amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi de Siervo –. Viene riconosciuta con assoluta chiarezza la piena legittimità dell’intero impianto normativo e tecnologico di Piracy Shield, confermando che la lotta alla pirateria digitale può e deve essere efficace anche nei confronti dei grandi operatori internazionali. Questa decisione certifica la bontà del percorso intrapreso dalle istituzioni italiane e premia il lavoro del Governo, dell’AGCOM, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sempre supportate nel loro operato dalla Lega Calcio Serie A, e di tutte le autorità che hanno creduto nella necessità di dotare il Paese di uno strumento innovativo per contrastare un fenomeno che per anni ha sottratto risorse fondamentali al sistema calcio.

«Il riconoscimento della legittimità dell’ordine di blocco e della sanzione superiore a 14 milioni di euro costituisce un messaggio inequivocabile: nessun soggetto, indipendentemente dalla propria dimensione o dal luogo in cui opera, può ritenersi al di sopra delle regole. Chi contribuisce, anche indirettamente, alla diffusione illecita dei contenuti protetti è chiamato a risponderne. La pirateria non è un comportamento senza conseguenze: danneggia il valore dei diritti audiovisivi, penalizza i club, gli investimenti, l’occupazione e l’intero ecosistema dello sport professionistico. Oggi arriva un’ulteriore conferma che la legalità deve prevalere anche nel mondo digitale. Per la Lega Calcio Serie A questa pronuncia rappresenta una vittoria che va ben oltre il singolo contenzioso: è un precedente destinato a rafforzare la tutela dei contenuti sportivi in Italia e a livello internazionale e conferma che Piracy Shield è uno strumento efficace, affidabile e pienamente conforme al quadro normativo nazionale ed europeo. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione affinché il fenomeno della pirateria venga progressivamente eliminato, a tutela dei tifosi, dei broadcaster e del futuro del calcio italiano», ha concluso De Siervo.