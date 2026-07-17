Mondiali, la FIFA guarda alle leghe USA: ai campioni anche l’anello celebrativo

Non soltanto la Coppa del mondo e la tradizionale medaglia d’oro. I giocatori della nazionale che domenica conquisterà il titolo nella finale tra Argentina e Spagna riceveranno anche un anello personalizzato, introdotto dalla FIFA per celebrare i vincitori dell’edizione 2026 del torneo.
Il nuovo championship ring richiama una consuetudine profondamente radicata nello sport statunitense, dove gli anelli rappresentano uno dei simboli più riconoscibili dei successi ottenuti nelle principali leghe professionistiche, a partire dall’NBA fino alla NFL e alla MLB.
La FIFA ha così scelto di affiancare alla cerimonia tradizionale un ulteriore oggetto celebrativo, pensato per trasformare la vittoria mondiale in un ricordo personale e distintivo. Su un lato dell’anello sarà raffigurato il trofeo della Coppa del mondo, mentre l’altro verrà personalizzato con elementi legati all’identità della nazionale campione.
L’iniziativa della FIFA
Il progetto prevede la realizzazione complessiva di 2.026 esemplari, un numero scelto per richiamare l’anno della competizione. Trenta anelli saranno riservati ai componenti della squadra vincitrice, mentre gli altri 1.996 verranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo.
Subito dopo la finale, il capitano e il commissario tecnico della nazionale campione riceveranno due anelli provvisori durante le celebrazioni. I trenta esemplari destinati ai vincitori saranno successivamente completati con le personalizzazioni previste e consegnati in forma definitiva.
Con questa iniziativa, la FIFA introduce nel calcio mondiale un elemento tipico della cultura sportiva nordamericana, rafforzando anche sul piano simbolico il legame tra il torneo del 2026 e i Paesi che lo hanno ospitato.