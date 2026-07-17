Mondiali, la FIFA guarda alle leghe USA: ai campioni anche l’anello celebrativo

Non soltanto la Coppa del mondo e la tradizionale medaglia d’oro. I giocatori della nazionale che domenica conquisterà il titolo nella finale tra Argentina e Spagna riceveranno anche un anello personalizzato, introdotto dalla FIFA per celebrare i vincitori dell’edizione 2026 del torneo.

Il nuovo championship ring richiama una consuetudine profondamente radicata nello sport statunitense, dove gli anelli rappresentano uno dei simboli più riconoscibili dei successi ottenuti nelle principali leghe professionistiche, a partire dall’NBA fino alla NFL e alla MLB.

La FIFA ha così scelto di affiancare alla cerimonia tradizionale un ulteriore oggetto celebrativo, pensato per trasformare la vittoria mondiale in un ricordo personale e distintivo. Su un lato dell’anello sarà raffigurato il trofeo della Coppa del mondo, mentre l’altro verrà personalizzato con elementi legati all’identità della nazionale campione.