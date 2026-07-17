DAZN Full: prezzo e dettagli dell'abbonamento per la stagione 2026/27

In vista della prossima stagione, DAZN ha aggiornato il listino prezzi dei propri piani di abbonamento. A partire dal 16 agosto 2026, il piano FULL, il più completo di tutta la piattaforma, vedrà il prezzo adeguarsi per tutti alle tariffe già in vigore da marzo 2026.

Il piano sarà quindi attivabile a partire da 31,60 euro al mese. Il piano DAZN FULL include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup, il calcio femminile con tutta la Serie A Women. A questo si aggiunge l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca.

L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup, del Mondiale 2027 e tutte le partite della Volleyball Nations League. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC.