La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all’ex presidente e all’ex amministratore delegato della Juventus Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che un divieto di esercitare l’attività professionale esteso a tutti gli Stati membri può essere compatibile con il diritto dell’Unione, purché rispetti precisi requisiti di legittimità e proporzionalità. Contestualmente, le persone sanzionate devono avere la possibilità di rivolgersi a un giudice non solo per vedersi riconosciuto un eventuale risarcimento del danno, ma anche di vedersi annullata la sanzione e, se necessario, l’adozione di misure cautelari. La decisione arriva a seguito di un rinvio pregiudiziale presentato dal TAR del Lazio, chiamato a valutare la compatibilità delle sanzioni disciplinari con le libertà fondamentali garantite dall’ordinamento europeo.

Sentenza Agnelli Corte Ue – Il caso: dall’inchiesta plusvalenze al rinvio alla Corte Ue La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare avviato il 1° aprile 2022 dalla Procura Federale della FIGC nei confronti di diversi club, tra cui la Juventus, e di alcuni loro dirigenti, accusati di aver preso parte a un sistema di plusvalenze artificiali realizzate attraverso le operazioni di trasferimento dei calciatori con l’obiettivo di incrementarne artificiosamente il valore contabile. Nell’ambito di quel procedimento, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere attività in seno alla FIGC. Successivamente la FIFA ha esteso tali provvedimenti a livello mondiale, impedendo ai due ex dirigenti di ricoprire incarichi nell’ambito del calcio organizzato anche al di fuori dell’Italia. Le sanzioni sono poi state confermate dagli organi della giustizia sportiva italiana. La questione è quindi arrivata davanti a un tribunale amministrativo italiano, che ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire se questo tipo di sanzioni sia compatibile con il diritto dell’Unione e se il sistema di tutela giurisdizionale previsto dall’ordinamento italiano sia conforme agli standard europei.