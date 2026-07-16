FIFA sotto esame in Europa: la Corte Ue boccia alcune norme sugli agenti

Non soltanto il caso Agnelli e Arrivabene. La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta questa mattina sul regolamento FIFA che disciplina l’attività degli agenti di calciatori e allenatori, fornendo importanti indicazioni sulla compatibilità delle norme con il diritto comunitario. La decisione nasce dal ricorso presentato in Germania da due agenti sportivi, che hanno contestato diversi aspetti del regolamento FIFA sugli agenti (FFAR), ritenendoli in contrasto con le norme europee sulla concorrenza, sulla libera prestazione dei servizi e sulla protezione dei dati personali.

La Corte non ha annullato direttamente il regolamento, ma ha rimesso al giudice tedesco il compito di stabilire se le disposizioni contestate siano effettivamente illegittime, indicando però una serie di criteri giuridici da seguire.