«Non siamo insolventi»: i De Laurentiis pronti al ricorso contro le ipotesi di bancarotta del Bari

Aurelio e Luigi De Laurentiis, dopo essere stati iscritti nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di falso in bilancio e bancarotta, hanno deciso di passare al contrattacco e presentare ricorso al Riesame contro i sequestri di documenti e materiale informatico disposti dalla Procura di Bari dopo le perquisizioni della scorsa settimana nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro, la società di famiglia.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, i De Laurentiis devono rispondere di un’ipotesi di false comunicazioni sociali e di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria in relazione alla cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, che secondo chi indaga sarebbe avvenuta a un prezzo «non congruamente remunerativo rispetto al valore effettivo dell’asset», creando così un danno alle casse del Bari e un corrispondente vantaggio a quelle del Napoli.