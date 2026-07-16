Inghilterra-Argentina batte Francia-Spagna in tv: quasi 9,5 milioni di spettatori su Rai 1

Inghilterra-Argentina batte Francia-Spagna. O almeno lo fa in televisione su Rai 1. Infatti, i dati di ascolto della seconda semifinale, andata in scena ad Atlanta nella serata italiana di mercoledì, hanno superato quelli registrati dalla sfida precedente andandosi a prendere il primo posto fra le partite più viste in chiaro di questi Mondiali 2026.
La sfida vinta in rimonta dall’Albiceleste, decisa dal colpo di testa di Lautaro Martinez su assist di Lionel Messi, è stata seguita su Rai 1 da ben 9.447.000 di spettatori per uno share del 52,3%. Il primo tempo ha ottenuto il 47,3% di share, con 8.855.000 persone collegate, mentre la ripresa ha sfiorato i 10 milioni (9.945.00 spettatori), con il 56,8% di share.
Questi numeri posizionano Inghilterra-Argentina al terzo posto, superando proprio Francia-Spagna, nelle partite più viste in chiaro in questo 2026, dietro solamente alle due sfide dell’Italia negli spareggi per i Mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia Erzegovina. La semifinale ha raccolto 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82%. La finale, che ha decretato la terza esclusione degli Azzurri dai Mondiali, ha raggiunto 12.162.000 spettatori pari al 53.4% di share.