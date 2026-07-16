Inghilterra-Argentina batte Francia-Spagna in tv: quasi 9,5 milioni di spettatori su Rai 1

La sfida vinta in rimonta dall’Albiceleste, decisa dal colpo di testa di Lautaro Martinez su assist di Lionel Messi , è stata seguita su Rai 1 da ben 9.447.000 di spettatori per uno share del 52,3% . Il primo tempo ha ottenuto il 47,3% di share, con 8.855.000 persone collegate, mentre la ripresa ha sfiorato i 10 milioni (9.945.00 spettatori), con il 56,8% di share.

Questi numeri posizionano Inghilterra-Argentina al terzo posto, superando proprio Francia-Spagna, nelle partite più viste in chiaro in questo 2026, dietro solamente alle due sfide dell’Italia negli spareggi per i Mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia Erzegovina. La semifinale ha raccolto 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82%. La finale, che ha decretato la terza esclusione degli Azzurri dai Mondiali, ha raggiunto 12.162.000 spettatori pari al 53.4% di share.